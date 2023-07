Hernan Parra quiere «rediseñar» el sistema de salud de Olavarría

Hernán Parra, precandidato a intendente de Unión por la Patria, habló con En Línea Noticias. En una segunda entrega de una extensa entrevista, el empresario desarrolló sus propuestas para mejorar el sistema público de salud.

Hizo hincapié en el dialogo entre el sector público y el sector privado.

Primero, Hernan Parra sostuvo que, “la salud es pública y privada. Nosotros creemos que hay que rediseñar el sistema, porque hoy claramente no está bien y requiere de varias medidas en simultaneo. Una es formar una mesa a la que se siente el sector público, el sector privado, los auxiliares, los médicos, el personal, las obras sociales, todos los que forman parte del sistema de salud y rediseñarlo porque como está no puede continuar”.

Dijo además que, “hay que volver a atender a los jubilados en el sistema privado porque están sobrecargando al sistema público y eso hace que los turnos tengan que esperar o muchos de ellos sean trasladados a localidades distantes. Mejorar lo que es hoy, yo soy muy responsable porque sé que es muy difícil, pero sabemos que eso no puede continuar. El problema no se va a solucionar porque mejoremos el sistema de turnos, los atiendan más rápido o sumemos más gente. Tenemos sobrecargado el sistema público y descargado o muy poco cargado el sistema privado”.

Además, Hernán Parra habló de los Centros de Atención Primaria de la Salud, “dentro del sistema público, tenemos con poca demanda o no solucionando los problemas de la baja complejidad, todo lo que son los CAPS. Esto permitiría que no vaya todo el mundo al Hospital. En este diagnóstico hemos visto por qué está tan cargado el sistema público. Se derivan desde los CAPS la baja complejidad que se podría atender ahí y resolver, se deriva todo lo de las localidades porque no tenemos médicos en las localidades. Todo viene al sistema público y a eso le sumamos todos los jubilados, que son muchos en Olavarría. Claramente para rediseñarlo tenemos que estar todos los actores, para llegar a un mejor diseño para la prestación que tenemos que dar”.

Dijo además que, «los paradigmas de la atención en la salud han cambiado y precisamos una actualización. Una actualización con todos y dialogando, no imponiendo. Creo que las medidas más eficientes son las que se dan a través del consenso. El sistema privado también tiene que formar parte porque nosotros entendemos que es importante, que esa política que si bien es pública tiene actores privados. Muchas veces el municipio paga servicios o estudios en el sector privado porque no puede contestar esa demanda. La deriva y la termina pagando”.

Dijo que la gestión de la salud, “es una cosa compleja, para la cual tenemos un Plan Integral. Estamos convencidos que el rediseño va a permitir mejorar la atención, porque se persiste en un formato que claramente no funciona. Ante la espera en la guardia era de una hora, después pasó a dos, a tres, a cuatro, a cinco horas de gente. Los turnos eran a un mes y pasó a tres, cuatro o cinco meses. No es cuestión de continuar algo que se está haciendo mal sino rediseñarlo”.

Agregó, «hay que dialogar y acordar medidas entre el sistema público y privado que funcionen en el campo, que es algo que la política no hace. No alcanza con lo que pensas vos en una oficina, hay que ver qué ocurre en el campo: en la guardia, en los turnos, en pediatría. Todo requiere una auditoria de cómo funcionó: todo eso lo vamos a hacer a partir del 10 de diciembre”.

Recordó que, “Olavarría en algún momento sumo ser referencia en la región, parte de eso tenía que ver con el potencial humano, con la capacidad de nuestros médicos, pero también con la inversión en aparatología. Siempre cuento que en el año 1988, Olavarría tuvo el primer tomógrafo en un hospital público del país. La salud era una política de Estado, a eso tenemos que volver. Tenemos que volver invirtiendo en aparatología. Yo creo que es visibilizar y modificar el problema, Olavarría está creciendo, se ha ido sobrecargando el mismo hospital y el tiempo pasa y no se va a solucionar el problema. Como está mal diseñado el problema persiste y se ahonda. Hay que invertir en aparatología, hay que tener a los médicos mejor remunerados, pero sobre todo hay que rediseñar el sistema. Creo que muchas veces se ataca al sistema de turnos, pero ese es el último eslabón. Los turnos no se dan porque claramente el sistema está totalmente sobrecargado”.

“La baja complejidad la vamos a solucionar en los CAPS, con médicos que estén ahí. Esos lugares no funcionan porque no tienen médico, no funcionan porque los horarios no son extendidos”.

Aspiró a, «mejorar lo que ya está, resolver lo que se está haciendo mal. No es cuestión de romper todo. Hoy no se está haciendo y el problema es cada vez más grande”.

Por último, Hernán Parra habló de la falta de médicos y como conseguir más: “hay diversidad de diagnósticos. Claramente escasean los médicos, eso es una realidad. De todas maneras, cuando uno conduce una ciudad tiene que generar las condiciones, para que un médico quiera trabajar. Uno es el componente económico, entonces claramente hay que invertir en eso. Después hay que ver qué cantidad de médicos hay, tenemos que traerlos. Tenemos en la ciudad la Facultad de Ciencias de la Salud, con la que tenemos que articular para que los médicos que salgan de ahí vayan al sistema público. Para eso hay que dialogar, y diseñar un sistema. No hay que imponer. Tenemos un capital humano, hay que inducirlo, hay que pagarle bien y hay que comprometerlos”.