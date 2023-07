“La gente nos dice: nos gusta lo que está y tampoco lo que ofrece La Campora”

Hernán Parra, precandidato a Intendente de Unión por la Patria, brindó una extensa entrevista a En Línea Noticias. La misma ha sido compartida en distintos momentos en estos últimos días.

En este tramo el empresario devenido en dirigente de Unión por la Patria habló de sus contrincantes internos en la PASO de UxP y de Ezequiel Galli.

Al ser consultado sobre sus diferencias con Eduardo Rodríguez y Maximiliano Wesner prefirió (sin nombrarlo) referirse a este ultimo: “en todo este tiempo que llevo recorriendo la ciudad, la gente me ha transmitido la necesidad de caras nuevas, actores nuevos, gente que lo empuje entrar a la política por vocación de servicio y no como salida laboral, no estar en política para tener un sueldo, dos o tres”.

En este sentido, Parra agregó: “nosotros, después de las PASO, somos el único espacio en condiciones reales de pelar la Municipalidad frente a la opción de Ezequiel Galli».

Ahí apuntó a sus contrincantes internos: «con estos mismos representantes que están en la otra lista, sucesivamente se han ido produciendo derrotas”. Maximiliano Wesner lleva como candidatos a tres dirigentes que ya buscaron ser intendentes: Federico Aguilera, Liliana Schwindt y Guillermo Santellán.

“La gente nos dice: no nos gusta lo que está y tampoco lo que ofrece La Campora”.

Hernán Parra lleva como candidato a primer concejal al contador Sergio Milesi y sobre su armado sostuvo: “somos un espacio nuevo que tiene todas caras nuevas y creo que eso nos diferencia. En otros espacios veo gente que ya viene un recorrido histórico en la política y creo que ya cumplieron un ciclo. Lo digo con el mayor de los respetos, pero se necesita algo de renovación. Somos un espacio nuevo».

“Somos un espacio moderno, y podemos conducir la ciudad de una manera distinta”.

Por último, Hernán Parra se diferenció de Ezequiel Galli: «en este momento fuera de la cuestión política, creo que hay una cosa fundamental: yo quiero ser intendente, quiero quedarme en Olavarría y no me interesa a ningún otro lado. Ezequiel ya ha cumplido un ciclo, Ezequiel hace un tiempo encarnaba la nueva política, fue su espacio que le dijo no a las reelecciones indefinidas. Hoy están borrando con el codo, lo que escribieron con la mano. Está candidatura de Ezequiel es semi testimonial, yo quiero ser Intendente 24×7. Ezequiel no se va a quedar los cuatro años si le toca ganar”