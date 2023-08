«La provincia de Buenos Aires no está coparticipando como corresponde»

El Intendente Ezequiel Galli endureció su discurso contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires y reprochó algunos aspectos de la administración de Kicillof.

Habló con Radio Olavarría.

Cuestionó la política de coparticipación y de la seguridad.

En materia de seguridad, tras el crimen de Morena en Lanús, el intendente Galli consideró que Axel Kicillof, primero y el Ministro de Seguridad después son los responsables de la política de seguridad.

Sostuvo que la seguridad no es injerencia de los Municipios ni de los Intendentes.

Además puso en debate la posibilidad de que se discuta la baja de la edad de la imputabilidad.

Por otro lado, el Intendente cuestionó el modo de coparticipación del gobierno de la provincia.

De julio de 2022 a Julio 2023 los ingresos aumentaron un 91%, dijo cuando la inflación fue del 120%.

«Nosotros tenemos que seguir comprando medicamentos, pagando salarios, pagando la luz, pagando el combustible y obviamente hay un desfasaje entre ingresos y gastos», dijo Galli.

Por otro lado defendió los últimos aumentos de Tasas Municipales: «No aumentar las tasas sería una medida populista, no me gusta aumentar las tasas con la malaria que hay. Para mi hubiese sido más fácil no aumentar las tasas antes de las elecciones, pero eso sería mentirle a la gente. El ajuste de tasas lo venimos haciendo semestralmente. Obviamente vamos a recibir criticas, pero yo tengo que ser responsable. A mi me votaron para que sea responsable», dijo.

