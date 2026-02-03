Accidente fatal en la Ruta 3: murió uno de los árbitros que dirigió una de las finales del Regional Amateur

Fuente: La Nueva

El domingo se vivió una fiesta en la ida de la final Patagónica del Regional Amateur, que finalizó 2-2 entre La Amistad y Boxing Club de Río Gallegos.

Fotos gentileza La Opinión Austral y Una Pasión.

Sin embargo, la jornada terminó con una tragedia en la que estuvo involucrada una cuaterna arbitral pampeana.

En las últimas horas, se conoció un accidente fatal que protagonizó el vehículo que trasladaba a los árbitros en la Ruta Nacional 3.

El siniestro vial se registró este lunes alrededor de las 11 horas, a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia, en un sector de la Ruta Nacional N°3 cercano al Cañadón Minerales, y se cobró la vida de uno de los árbitros.

El grupo arbitral viajaba hacia Santa Rosa, La Pampa, de donde son oriundos los jueces que dirigieron el encuentro de fútbol.

El accidente se dio en un tramo conocido por su geografía irregular y los fuertes vientos que azotan la región.

En el vehículo viajaban el árbitro principal Cristian Rubiano, junto a sus asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz, y el cuarto árbitro Emanuel Leguizamón, quien perdió la vida.

Según la información que ya circula en el ambiente deportivo, se confirmó que Leguizamón murió como consecuencia del impacto, a la vez que sus compañeros sufrieron heridas graves.

Los otros integrantes fueron asistidos tras el accidente y se encuentran internados en el hospital zonal de Caleta Olivia, mientras se esperan precisiones sobre su estado de salud. (Fuente: La Mañana de Neuquén).