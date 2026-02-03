Buscan a un conductor que chocó una moto estacionada y se dio a la fuga

Este martes, entre las 6:00 y las 6:30, se registró un incidente vial en la intersección de Rivadavia y Dorrego. Un vehículo Fiat Uno de color blanco, dos puertas y con vidrios polarizados, impactó contra una motocicleta que se encontraba correctamente estacionada.

Según se informó, tras el choque, el automovilista pasó por encima del rodado menor y se retiró del lugar sin dejar sus datos. La propietaria de la moto se encontraba trabajando al momento del hecho y no logró visualizar la patente del vehículo involucrado.

Como consecuencia del impacto, la motocicleta —que es el único medio de transporte de la damnificada para concurrir a su empleo— quedó con daños totales. Se estima que el Fiat Uno debe presentar marcas del choque en su parte delantera, rayones y la mica del lado del acompañante rota.

Se solicita a los vecinos o comerciantes de la zona que cuenten con cámaras de seguridad, o a cualquier persona que pueda aportar información sobre el vehículo, comunicarse al teléfono 2284-530197.

(En Línea Noticias)