Rige un alerta amarillo por tormentas para Olavarría y la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas que afectará a Olavarría y municipios vecinos durante la madrugada y la mañana de este martes 3 de febrero.

Según el informe, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. Estos fenómenos estarán acompañados por una frecuente actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas que podrían alcanzar los 75 km/h y la caída ocasional de granizo.

En cuanto a las precipitaciones, se estima un valor acumulado de entre 40 y 70 mm, aunque estas cifras podrían ser superadas en forma puntual en algunas localidades de la zona.

(En Línea Noticias)