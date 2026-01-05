Los costos del transporte cerraron 2025 con un aumento acumulado del 37% tras una nueva suba en diciembre

El Índice de Costos de Transporte (ICT) volvió a registrar en diciembre un incremento significativo y cerró 2025 con una suba acumulada del 37%, luego de un aumento mensual del 2,3% en el último mes del año.

De acuerdo con el informe, este resultado se ubicaría al menos cinco puntos por encima de la inflación minorista, cuya cifra oficial será difundida por el INDEC el próximo 13 de enero.

Si bien la suba de diciembre fue menor a la de meses anteriores, confirmó la tendencia de aceleración que mostraron los costos del sector desde la segunda mitad de 2025, impulsados principalmente por el combustible.

Una segunda mitad del año marcada por fuertes aumentos

Tras un primer semestre con ajustes más moderados, el ICT comenzó a mostrar una dinámica más acelerada a partir de julio, cuando registró un aumento del 4%. Luego se sucedieron subas del 3,5% en agosto, 2,9% en septiembre, 3,3% en octubre y 2,6% en noviembre.

En diciembre volvió a destacarse el gasoil, que registró un incremento del 4,4%, luego del aumento récord del 7,3% en noviembre.

El relevamiento es elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). El índice analiza la evolución de 11 rubros clave que inciden directamente en los costos del transporte de cargas y funciona como referencia central para la actualización de tarifas del sector.

Combustible, el principal factor de presión

Durante diciembre, al igual que en los cinco meses previos, la mayoría de los rubros relevados registraron aumentos. El combustible volvió a liderar las subas, con un incremento mensual del 4,4% tanto en el segmento minorista como mayorista.

Con este resultado, el gasoil acumuló un aumento del 45% en 2025, de los cuales el 31% se concentró en los últimos seis meses, consolidando una tendencia alcista iniciada en junio.

Pese a este escenario, volvió a postergarse la aplicación plena de la actualización de los impuestos a los combustibles, de acuerdo a lo establecido por los decretos 840/25 y 929/25. El mecanismo de diferimiento, vigente desde mayo de 2024, ya supera los 12 meses y se extenderá al menos hasta enero de 2026.

En la misma línea, los lubricantes registraron en diciembre una suba del 3,5%.

Mano de obra y otros costos operativos

El rubro Personal (Conducción) mostró un aumento del 2,47%, como consecuencia de la entrada en vigencia de la cuarta cuota del convenio colectivo 40/89, que prevé actualizaciones mensuales entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.

Este ajuste también impactó en otros componentes del índice, como Reparaciones (+1,76%), en un contexto de marcado deterioro de la infraestructura vial, y Gastos Generales (+2,13%).

Entre los incrementos más moderados se ubicaron Seguros (+1,04%), Material Rodante (+0,35%) y Peajes (+0,23%). En tanto, no se registraron variaciones en Neumáticos ni en Patentes, mientras que el Costo Financiero volvió a mostrar una baja significativa del 3,71%, explicada por la reducción de las tasas de interés.

Un cierre de año complejo para el sector

El transporte de cargas atravesó 2025 con una reactivación limitada, concentrada en algunos segmentos específicos, luego del escenario recesivo registrado durante 2024.

El cierre del año encuentra al sector operando en una coyuntura compleja, con costos en fuerte aceleración —especialmente por el impacto del combustible—, una economía real desacelerada y una infraestructura vial con signos de deterioro creciente, factores que continúan presionando la rentabilidad de las empresas del rubro.