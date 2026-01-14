¿Meteotsunami o virazón? Qué dice la ciencia sobre el evento climático de la costa bonaerense

Nicolás Camargo Lescano (Agencia CTyS-UNLaM)- Las conclusiones del ámbito científico parecen conducir al mismo puerto: la serie de olas que avanzaron este lunes 12 sobre algunas playas bonaerenses, con un saldo trágico de un muerto y 35 heridos, fueron ocasionadas por un evento meteorológico, y no por algo sísmico. El análisis de los datos arrojará si el fenómeno fue un meteotsunami, un virazón, o incluso, una combinación de ambos, explica un experto de Mar del Plata.

¿Cuál es la diferencia? “El meteotsunami es una variación del oleaje, producto de cambios en la presión atmosférica. Pensemos que un cambio rápido de presión atmosférica actúa como una fuerza que empuja la superficie del agua. El virazón, por su parte, es el cambio repentino en la dirección del viento, algo muy común en la costa bonaerense”, explica a la Agencia CTyS-UNLaM Federico Isla, doctor en Ciencias Naturales e investigador superior del CONICET.

En caso de que se hayan dado en simultáneo, resta por ver si fue más decisivo el cambio de presión o el cambio del viento.

¿Se puede volver a repetir algo así? Las características de este tipo de fenómenos implican que sea extremadamente difícil prevenirlo. “La sugerencia que se puede hacer a turistas y bañeros es que se preste especial atención al cambio de vientos. Sobre todo cuando hay retiro del mar por varios metros. Ahora, si ese cambio de viento pudo haber provocado algo tan energético y de esa velocidad…es algo que no habíamos visto en estas costas, con esas dimensiones”, plantea Isla.

El investigador, con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC CONICET Mar del Plata), agrega que fue un fenómeno regional, no local. “Al extenderse desde Mar del Plata hasta Mar Chiquita, estamos hablando de 35 kilómetros de costa”, especifica.

La carta del cambio climático, sobre la mesa

Para Isla, eventos climáticos como los observados en Santa Clara y alrededores son un indicio más del cambio climático. “Los cambios de presión atmosférica o de la dirección del viento son frecuentes en la costa, pero no con esa intensidad. Estamos viendo procesos que creíamos de una magnitud, pero que, ahora, son mucho más violentos y también más recurrentes. Algo similar, en otro plano, a lo ocurrido con las lluvias copiosas (flash floods) en La Plata en 2013 y en Bahía Blanca en 2025. En este último caso, llovió en 24 horas lo que debía llover en un mes”, detalla.

En este sentido, el investigador agrega que, si bien la provincia de Buenos Aires “está preocupada por el manejo costero integrado, es lamentable que nacionalmente ya no se reconozca el cambio climático”. “Ya en 2024, por ejemplo, se financió un proyecto que era muy simple: alertar a los municipios costeros, desde Magdalena hasta Coronel Rosales, con información marítima y climática, como aumento de sudestadas, del nivel del mar y de las lluvias, entre otros factores”, ejemplifica.

Antecedentes de meteotsunami a nivel mundial

El término “tsunami” proviene del japonés (tsu: ‘puerto’ o ‘bahía’, y nami: ‘ola’). El meteotsunami, por su parte, recibe distintos nombres en cada zona del mundo: “Rissaga” en las Islas Baleares en España; “Abiki” en la bahía japonesa de Nagasaki; “Marrobio” en Sicilia; y “Sëbbar” y “Olas Monstruo” en el Mar Báltico.

Según registros internacionales, han existido cientos de casos de meteotsunamis en las últimas décadas, en lugares tan diversos como el Mar Adriático (1978, 2003, 2007 y 2010), con olas de hasta 8 metros de altura y en Nagasaki, Japón, (1979), con olas de 5 metros.

También se observaron casos en Reino Unido -en su mayoría asociados a tormentas veraniegas provenientes del interior del océano Atlántico-, y en Estados Unidos, donde hubo meteotsunamis no solo sobre playas costeras, sino también sobre grandes masas de aguas interiores.