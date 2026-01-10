Una cerveza, un desmayo y un robo millonario: así fue el ataque de dos “viudas negras”

Dos mujeres fueron detenidas en la ciudad bonaerense de Pergamino acusadas de haber protagonizado un hecho bajo la modalidad conocida como “viudas negras”. La víctima fue un mecánico de 63 años, a quien habrían seducido a través de redes sociales, drogado y asaltado en su propio taller.

El episodio ocurrió durante la tarde del 31 de diciembre. De acuerdo con la investigación, el hombre mantenía contacto previo por Instagram con las sospechosas, de 23 y 33 años, con quienes habría intercambiado mensajes durante varias semanas. Finalmente, acordaron un encuentro en el taller mecánico de la víctima.

Según consta en la causa, tras compartir una cerveza, el mecánico se desvaneció y quedó inconsciente. En ese contexto, las mujeres le sustrajeron una suma cercana a los 700 mil pesos en efectivo y su teléfono celular, para luego darse a la fuga. El hombre quedó tendido en el piso, desnudo y sin posibilidad de pedir ayuda.

Horas más tarde, fue hallado por sus hijos, quienes se alarmaron al no tener noticias suyas ni verlo en la cena de fin de año. Al ingresar al taller, lo encontraron inconsciente y dieron aviso a las autoridades.

La investigación quedó a cargo del fiscal Francisco Furnari, quien dispuso el análisis de cámaras de seguridad, redes sociales y la toma de testimonios. A partir de esas medidas se logró reconstruir el recorrido de las sospechosas tras el hecho.

Uno de los elementos clave para avanzar en la causa fue la publicación de imágenes en redes sociales donde se observaba un asado de Año Nuevo, que habría sido adquirido con parte del dinero robado.

Con las pruebas reunidas, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del Departamento Judicial Pergamino ordenó dos allanamientos simultáneos en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe. En esos procedimientos se concretó la detención de ambas mujeres.

Desde la Justicia se informó que una de las imputadas posee antecedentes penales, mientras que la otra es madre de un bebé. En las próximas horas se resolverá su situación procesal y si continuará detenida o accede a algún beneficio excarcelatorio.