Mario Colman (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de enero de 2026 a los 77 años de edad. Mario Colman era natural de la provincia de Corrientes, se encontraba jubilado y era vecino de la localidad de Sierra Chica.

Su esposa Gloria Cuenca, sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares comunican su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «D», en la sala habilitada desde las 06:00 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar el domingo 11 de enero a las 10:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.