Todos los gremios bonaerenses apuran a Kicillof para que abra la Paritaria

La tensión entre los gremios estatales bonaerenses y el Gobierno provincial volvió a escalar, luego de que los docentes enrolados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se sumaran formalmente al reclamo por la reapertura urgente de las negociaciones paritarias, en línea con los pedidos ya presentados por trabajadores estatales y judiciales. A través de un comunicado, el FUDB —que nuclea a SUTEBA, UDOCBA, FEB, AMET y SADOP— confirmó la presentación de una nota ante el Ministerio de Trabajo bonaerense para exigir la continuidad de la paritaria salarial. “El FUDB deja constancia de que no considera cerrada la discusión salarial 2025 y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las y los docentes”, señalaron desde el frente sindical. En ese marco, reclamaron la continuidad de la negociación en virtud de “la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan las y los trabajadores de la educación” y la necesidad de garantizar condiciones laborales y salariales dignas. Los gremios docentes ratificaron además su voluntad de diálogo y negociación, aunque advirtieron que mantendrán una postura firme para exigir “medidas urgentes que aseguren justicia social y equidad” para el sector. En su diagnóstico, apuntaron principalmente contra las políticas del Gobierno nacional y el recorte de partidas para Educación, al sostener que el desfinanciamiento profundiza la erosión del salario docente.

Reclamos que se multiplican

El pedido del FUDB se suma a una serie de reclamos que vienen realizando distintos gremios estatales de la provincia. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) fue la primera organización en exigir formalmente la reapertura de las paritarias. El jueves pasado presentó una nota ante el Ministerio de Trabajo bonaerense solicitando el reinicio urgente de la discusión salarial para los trabajadores comprendidos en la Ley N° 10.430.

En el escrito, UPCN remarcó que no da por cerrada la pauta salarial 2025 y advirtió sobre el fuerte deterioro del poder adquisitivo en un contexto inflacionario que continúa impactando de manera negativa sobre los ingresos del sector público.

FEGEPPBA y AJB

A ese reclamo se sumó la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), que pidió formalmente al ministro de Trabajo, Walter Correa, la reanudación de la audiencia paritaria salarial. La federación recordó que durante una reunión mantenida el 22 de diciembre con el gobernador Axel Kicillof se había asumido el compromiso de convocar a los gremios en la primera semana de enero, algo que aún no ocurrió.

“Nos encontramos promediando el mes de enero sin que se haya concretado el llamado”, advirtieron desde FEGEPPBA, al tiempo que reclamaron avanzar con un incremento salarial que permita atenuar el deterioro de los ingresos y brindar previsibilidad a las y los trabajadores.

En la misma línea, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) también solicitó ser convocada de manera urgente a paritarias. Desde el gremio señalaron que la falta de una nueva convocatoria genera “gran preocupación” entre las trabajadoras y los trabajadores judiciales, y remarcaron que la inflación impacta de forma directa y severa sobre los salarios.

Incertidumbre

Si bien desde el Ejecutivo provincial atribuyen la demora de la convocatoria a paritarias a la “asfixia financiera” derivada del recorte de fondos nacionales, los sindicatos insisten en la necesidad inmediata de retomar la negociación.

Mientras algunos dirigentes sindicales focalizan sus críticas en las políticas del Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, otros advierten que la paciencia comienza a agotarse y no descartan avanzar con medidas de fuerza si no hay respuestas en el corto plazo.