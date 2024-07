Axel Kicillof: “un capricho ideológico de Milei está poniendo en riesgo un proyecto en el que estamos trabajando hace 10 años”

El gobernador Axel Kicillof brinda una conferencia de prensa en el en el Salón Dorado de Gobernación:

“Estamos ante un hecho de enorme gravedad y un capricho del presidente de la nación”

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la señora Vicegobernadora, Verónica Magario, el señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el señor Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el señor Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, acompañaron al mandatario en su respuesta al gobierno nacional.

“Estamos ante un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del presidente, que como resultado de un capricho ideológico está poniendo en riesgo un proyecto en el que estamos trabajando hace 10 años.

La localización de la planta de GNL no se definió por la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI. Es mentira: si la empresa entra el RIGI nacional, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no. La adhesión de las provincias al RIGI es marginal en las decisiones de las empresas.

No es un Boca – River, es una decisión muy importante y no puede ser una disputa entre provincias. Es claro que al Gobierno nacional no le interesa la producción y el trabajo.

No es una cuestión vinculada a mi ideología. Es un delirio del presidente, que usa estos adjetivos con cualquiera que no esté de acuerdo con él. Yo sería comunista igual que Larreta, Macri y López Murphy. No tiene ningún asidero, son raptos, enojos con los que no piensan igual que él. Mi ideología es bien conocida: son peronista, creo en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.”

Axel Kicillof: “Motiva esta conferencia de prensa la votación que se produjo ayer de manera intempestiva por parte del directorio de YPF en relación a la localización de la planta de GNL, un tema que estaba en discusión y que estábamos trabajando y que de manera absolutamente sorpresiva y por fuera de los compromisos que teníamos con la empresa, se llevó a cabo en el día de ayer.”

“Y acá dejo clara constancia que por más que se trata de una empresa del orden privado, los directivos de YPF son funcionarios del presidente Milei. Así que ayer algunos decían sorpresa, puja, bueno, lo que observamos ayer es que funcionarios del presidente Milei tomarán decisiones dictadas por el presidente Milei. Estamos ante un hecho de enorme gravedad, ante una verdadera irresponsabilidad por parte del presidente de la Nación, porque como resultado de un capricho absolutamente guiado por cuestiones ideológicas, políticas, está poniendo en riesgo un proyecto muy, pero muy importante para el país y para la provincia en el que estamos trabajando, tal como conté la vez pasada, y lo voy a repasar, hace 10 años, personalmente hace 10 años en este proyecto.”

“Empiezo entonces por las mentiras del presidente, porque muchas de ellas fueron repetidas por la prensa durante estos últimos días, y el día particularmente de hoy, después de esta decisión, en el noticiero de ayer, la verdad que se instaló la versión del presidente que es totalmente equivocada, falsa, y que no nos dedicamos a desmentir en detalle, simplemente porque, como dije, estábamos trabajando con la empresa en un cronograma y en una discusión completamente distinta a lo que ocurrió ayer, por lo tanto dejamos que… Tratamos de no polemizar y de no entrar en un ida y vuelta con el presidente de la Nación. Pero hoy hace falta aclarar ciertas cosas. Voy a empezar por la primera, que creo que es la central respecto a las confusiones que han sembrado, y es que la localización de la planta de GNL no se definió ni tiene nada que ver con la adhesión o no de la Provincia de Buenos Aires al RIGI Nacional. Es mentira, no tuvo que ver con eso. Hay dos versiones de cómo fue la decisión, yo las voy a contar, pero ninguna tiene nada que ver con la adhesión al RIGI Nacional.”



“En muchísimas notas, si entra al RIGI nacional tiene los beneficios, obtiene los beneficios del RIGI nacional más allá de en qué provincia instale la planta, más allá de dónde haga la inversión, es decir, adherir al RIGI nacional le da beneficios impositivos, beneficios jurídicos, jurisdiccionales, beneficios también asociados a la disponibilidad de los recursos, a las divisas, ya hemos discutido sobre nuestra posición sobre el RIGI nacional , pero la verdad es que si rige el RIGI nacional , una empresa adhiere, entonces tiene todos esos beneficios más allá de que la provincia lo haga o no.”

“Es decir, la adhesión de las provincias al RIGI nacional son un tema totalmente marginal en la ecuación de la empresa porque tiene que ver sólo con los impuestos provinciales, sólo con impuestos provinciales que representan un porcentaje muy pequeño de los 50.000 millones, 30.000 millones o lo que sea.” Por lo tanto, repito, es mentira que esta decisión se toma por la adhesión o no al RIGI nacional , la empresa puede adherir al RIGI nacional, tener los beneficios que esto le proporciona sin que la provincia adhiera o más allá de que haga la provincia.”

“Por lo tanto, en nuestro caso estamos elaborando también con la empresa a través de cartas que hemos intercambiado, un proyecto de régimen de fomento de inversiones estratégicas provincial que tiene que aprobar la legislatura, pero esto no tiene nada que ver con la localización de la planta. Segundo, no es un boca river entre provincias, a mí me parece no sólo trivializar o analizarlo, sino que es absolutamente mentira, no es así, es una inversión importantísima para el país que tenía una historia y tiene una historia que ahora voy a contar vinculada con la provincia de Buenos Aires, pero es mentira que sea una puja, una disputa entre provincias argentinas. En tercer lugar, tercera mentira, es clarísimo que a Milei, al Gobierno Nacional, no le importa ni la producción, ni el trabajo, ni las condiciones de vida, menos todavía en la provincia de Buenos Aires, no le importa.”

“Ayer estuve en San Vicente, se triplicó la demanda de comida en el municipio de San Vicente, es así en toda la provincia de Buenos Aires. De 20 personas que se acercan al municipio, lo digo porque lo tengo fresco, de 20, 14 vienen a pedir trabajo, no es que no hubiera problemas antes, esto es absolutamente inédito, explosivo y al Gobierno Nacional no le importa ni en la provincia de Buenos Aires ni en todo el país, así que esto no tiene que ver con creación de trabajo, creación de mejores condiciones, mejora de los salarios, han bajado los salarios 20 puntos, las jubilaciones 20 puntos, esa es la política del Gobierno Nacional. Y cuarto, y lo digo porque esta fue la explicación técnica que dio el Presidente, una ideología que me atribuye, es lo único que se escuchó decir, no va a la provincia de Buenos Aires porque el Gobernador es socialista, comunista y vaya a saber cuántas cosas más.”

“Esa sería la explicación de un Presidente de la Nación sobre uno de los proyectos más importantes de la historia argentina. Es un delirio, es un delirio. Y además caracterizarme a mí de comunista, socialista, ya sabemos que el Presidente usa estos adjetivos con cualquiera que no está de acuerdo con él o aún si estaba de acuerdo hasta ayer, se enoja y los califica de esta manera y al otro día los convierte en patriotas o lo que sea, no tiene ningún sentido. La verdad que en esa entrevista lo mencionó, pero lo que conocemos son sus desbordes verbales y ha aplicado estos mismos calificativos a dirigentes tan diversos. Yo compartiría esto de ser socialista y comunista con Macri, con Rodríguez Larreta, con Esper, con López Murphy, a todos ellos los calificó de esta manera. También por supuesto a Lula, al Presidente de España, al Presidente de México. Es decir que esto no tiene ninguna sidero y además ninguna profundidad ni nada, son raptos, son enojos con los que no piensan igual, con los que no están de acuerdo y ahora voy a ir a esta cuestión. Así que lo único cierto de eso es que mi ideología es bien conocida, soy peronista, creo en la justicia social, en la independencia económica, en la soberanía política y yo creo, ahora pasando a la verdad de esto, que mi ley desde el día uno que asumió, no soporta haber perdido las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, las 3 elecciones. Nosotros tenemos un mandato que no comulga con la ideología de mi ley, pero es por mandato popular de la Provincia de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires le dijimos a la sociedad que veníamos luego de un mandato a hacer más escuelas, a extender las universidades, a extender los derechos, que veníamos a generar trabajo, a mejorar las condiciones de vida, los salarios, mi ley no lo soporta, entonces ha entrado con las provincias en general pero particularmente con las que por las elecciones han resultado opositoras, ha entrado en una disputa…”

“Milei nos quitó, como a las demás provincias, los fondos para el transporte, el boleto del colectivo, hoy se paga más caro en todas las provincias y en la Provincia de Buenos Aires, por decisión de mi ley, le ha sacado una parte del sueldo a los docentes en toda la Argentina y en la Provincia de Buenos Aires, ha detenido todas las obras en la Provincia de Buenos Aires, mil obras y en toda la Argentina, entre ellas 80 escuelas, le ha quitado esto a los y las bonaerenses, le ha quitado el fondo de seguridad que tenía la Provincia de Buenos Aires, es decir que este es el camino que ha decidido, sacarle a quien no está de acuerdo, penalizar, castigar, vengarse.”

“Así que esta es la verdad sobre esta decisión. Es una venganza porque la Provincia de Buenos Aires, donde habitan el 40% de los argentinos y argentinas, no lo acompaña con sus ideas de manera mayoritaria y además no está dispuesta a cambiar sus decisiones, su orientación o sus votos en el Congreso Nacional para llevar adelante proyectos que están en contra del mandato que tenemos. Esto la verdad es que se inscribe dentro de las peores prácticas de la política, de las peores prácticas de la política, castigando, se hablaba de látigo y chequera para conseguir adiciones, para conseguir voluntades, o incluso pensando que si castiga la Provincia de Buenos Aires, lo escuchaba el otro día, si nos castiga los y las bonaerenses, entonces lo van a querer, lo van a votar y le va a parecer excelente todo lo que dice y lo que hace. La verdad que creo que se equivoca muchísimo el Presidente y que está generando un daño enorme, un daño enorme.”

“En el caso particular de Bahía Blanca, a los 7 días de asumir, si no me equivoco, cuando se produjo este fenómeno climático, esta tormenta, este tornado, estuvimos ahí en Bahía Blanca y el Presidente dejó en claro que no había nada para Bahía Blanca. Teníamos cientos de techos volados, miles de árboles caídos, y dijo, arréglense ustedes solos, de este Presidente no esperen nada. Así que a Bahía Blanca ya le dijo hace tiempo cuál es su predisposición y cuál es su actitud. Ahora quiero hablar un poco del proyecto porque también se ha dicho realmente cualquier cosa. Este proyecto tiene como antecedente más importante la recuperación de YPF en el año 2012, Vaca Muerta no estaba en funcionamiento con capitales privados de Repsol, no estaba en funcionamiento, estaba ahí disponible, no habían invertido un mango en Vaca Muerta. A partir de 2012 empieza un proceso de inversión muy, pero muy acelerado en Vaca Muerta, la primera empresa extranjera que se asocia con YPF a estar Vaca Muerta es Chevron, la segunda es Petronas, una empresa estatal de Malasia.”

“Petronas en 2014 siendo director por el Estado de YPF, comienza su asociación estratégica con YPF en el área La Marga Chica, y ya desde ese momento se estaba planteando que una vez que creciera la producción de gas, que estaba para 150 años en Vaca Muerta de consumo nacional, una vez que creciera se iban a tener que generar las inversiones y las instalaciones para exportar a través de una planta de GNL. O sea que esto existe desde el año 2012 con Vaca Muerta, 2014 con Petronas, en el año 2017 Petronas va al puerto de Bahía Blanca junto con YPF y comienzan los estudios para radicar en Bahía Blanca, en el puerto de Bahía Blanca, el puerto petroquímico más importante de la Argentina, instalar ahí una inversión que tiene 2 etapas, una es llevar barcos, esos barcos son barcos factoría, barcos que se ocupan de licuar el gas, que pueden ubicarse prácticamente en cualquier lugar, pero después los tenemos nosotros los que hacen el proceso inverso, por ejemplo en el puerto Escobar, que convierte en gas líquido, en gaseoso, y este es el proceso inverso con grandes barcos. Bueno, eso puede ocurrir con pocas instalaciones, pero la segunda etapa del proyecto es hacer una planta en tierra, esa es la inversión más grande, una vez producidos los gasoductos, la planta en tierra, se empezaron a estudiar los terrenos en el puerto de Bahía Blanca y para tomar otro hito, en el año 2022 se anuncia esta inversión en Bahía Blanca, en febrero del 23 las autoridades de YPF por nota reservan los terrenos, esos terrenos están hoy reservados, para explicar que esto ya estaba encaminado, ya existía, se había trabajado la provincia, el municipio, el puerto, con el intendente Federico Susbielles, con los directivos de la empresa, con los de Petronas, en febrero del 23 se realiza la reserva, hubo interesados en esos terrenos y no se los dimos porque estaban reservados, así que esto está ocasionando además este cambio intempestivo, un perjuicio para el puerto, para Bahía Blanca y para la provincia, lo habían reservado, en marzo del 23 tengo una reunión acá en mi despacho con las autoridades de YPF, y el CEO de Petronas, es decir que hemos trabajado muchísimo.”

“Eso es todo lo que ha ocurrido en términos de decisión y no tiene nada que ver con el RIGI, lo dije ya porque el RIGI es nacional y al adherir al RIGI se tienen los beneficios que otorga y la provincia solamente lo que puede otorgar es estabilidad impositiva según el RIGI que la Provincia de Buenos Aires tiene un proyecto propio, tal como le explicó YPF, iba también a otorgar con otros beneficios que estábamos discutiendo también con la propia YPF. Entonces ahora voy a hablar de una conversación que sostuve ayer con el CEO de YPF, con el Presidente de YPF Marín, que me llamó ni bien trascendió en los diarios la decisión de no erradicar la planta en Bahía Blanca. Tuve una charla con Marín que quedamos que yo tenía autorización de él para difundirla, así que lo que voy a contar, primero verifica que la decisión o no de la Provincia de Buenos Aires al RIGI nacional, no tiene que ver con la decisión de dónde se erradica la planta, yo digo porque es decisión del Presidente, Marín me dice que porque hicieron los cálculos, los estudios, habíamos quedado en una reunión que tuvo con Suvieles que a mediados de agosto iban a estar estos resultados, luego dijeron en los diarios que iban a contratar una consultora internacional, nada de esto pasó, intempestivamente, ayer votaron pero me comunicó el CEO de YPF que sin tener nada que ver con el RIGI, así que antes de repetir la mentira, vayan a preguntarle también al CEO de YPF, al Presidente de YPF Marín, que sin nada que ver con el RIGI o con qué provincia viene, me dice Marín, han hecho los estudios económicos o no sé qué estudios, la propia compañía no una consultora y decidieron que era mejor radicarlo en otro lado.”

“Entonces me propuso juntarnos con los técnicos de la compañía, con Gallino también, para que me expliquen y me demuestren que esto es simplemente una situación de conveniencia técnica y económica que no tiene nada que ver con el RIGI y me lo dijo de esta manera porque habíamos hablado que primero ellos iban a hacer el estudio y después conversar con nosotros las características del RIGI provincial en el entendimiento de que la adición al RIGI nacional ya le daba los beneficios y que el RIGI provincial solamente era una estabilidad tributaria. Así que son todas pavadas lo que estamos leyendo hoy en la prensa, no tienen nada que ver, no es relevante al RIGI provincial para la adición, para la decisión, si bien no lo es, nosotros nos habíamos comprometido a hacer un proyecto de fomento de las grandes inversiones. Y además ayer me confirmó, algo que tampoco se dice, que YPF va a hacer en el puerto de Bahía Blanca 2 enormes inversiones, probablemente en los próximos años veamos estas inversiones y hay que ver qué se ve de la otra inversión porque hay que hacer un puerto nuevo donde no hay, no estoy haciendo apreciaciones, nosotros tenemos un puerto funcionando, hay que hacer un puerto nuevo donde no lo hay, yo creo que hasta el 27, 28 no va a haber un ladrillo. Pero simplemente espero equivocarme, pero sí anunció, me dijo ayer que las inversiones de plantas de MEGA y de Proferter y de YPF por 2.200 millones de dólares, se van a realizar en el puerto de Bahía Blanca tal como se había previsto. Es decir que estas inversiones van a estar en nuestro puerto, no tienen nada que ver con otra prueba, con ninguna discusión de lo que planteó el Presidente, nada, absolutamente nada que ver. La única verdad de esto es que el fundamentalismo ideológico de mi ley le está causando al país enormes problemas tanto en el plano nacional como internacional, nos ha hecho pelear con nuestros más importantes socios comerciales, China, Brasil, España, México, Bolivia, Colombia, Francia. Nosotros por nuestra parte no nos vamos a poner en discusiones ni en peleas con ninguna provincia de la Argentina ni con ningún gobernador porque el responsable de esta mala decisión es sólo, única y exclusivamente el Presidente de la Nación.”

“En el curso de un trabajo que se venía haciendo hace muchísimo tiempo, con mucho esfuerzo, con decisiones, con reuniones, con intercambios que se han tirado todos, absolutamente todos, por la borda. Por otro lado tuvimos que escuchar insultos del Presidente, amenazas del Presidente, y la verdad que la Provincia de Buenos Aires no va a tolerar ni a permitir ninguna agresión al pueblo de la provincia, no lo vamos a tolerar y no lo vamos a permitir.”

“La verdad es que vamos a seguir gobernando tal como lo venimos haciendo a favor del pueblo, cumpliendo con nuestro mandato y ni vamos a abandonar los esfuerzos por mejorar la producción, el trabajo, la salud pública, la educación pública, la universidad pública, ni nos vamos a someter, ni nos vamos a someter. Tal como dijimos, nuestro único pacto es con el pueblo de la Provincia de Buenos Aires y no lo vamos a traicionar. Así que para terminar, hoy los diarios titulan que por un capricho ideológico de este gobernador, Petronas e YPF decidieron llevar la inversión a Punta Colorado y es mentira. La única verdad es que por decisión de mi ley se suspenden las inversiones en la provincia blanca sobre las que se trabajaron 10 años, estaban previstas, llegó mi ley y decidió castigar a la provincia. Muchísimas gracias. Muchas gracias señor gobernador.”

