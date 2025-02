Con la continuidad de los alegatos se reinician las audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad Subzona 12

Desde hace tres años se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Mar del Plata el juicio por delitos de lesa humanidad Subzona 12, el cual se retransmite en las sedes de Azul, Olavarría y Tandil de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

El viernes 14 de febrero desde las 8.30 se llevará adelante la audiencia N.º 81, en la que se dará continuidad a los alegatos de las defensas de los imputados, que dio inicio en las últimas semanas del año pasado. En Olavarría la retransmisión se realizará en el edificio de Aulas Comunes del Complejo Universitario, avenida Del Valle 5737.

El circuito represivo que pertenece a la Sub Zona 12 abarca el Ex Centro de Detención, Tortura y Exterminio conocido como “La Huerta”, las comisarías Primera y Segunda de Tandil, la “Chacra de Méndez” y el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER) de Tandil. Además el Jardín Maternal De Paula, la ex Delegación de la Policía Federal (hoy Juzgado Federal), la Comisaría 1°, la Unidad 7 y el Regimiento de Azul. En el juicio además se incorporaron cinco tramos adicionales de casos judiciales que investigan crímenes de lesa humanidad que involucran a siete represores y tienen como víctimas a trabajadores y delegados de las empresas cementeras Loma Negra y Avellaneda, entre ellos a vecinos de la ciudad de Olavarría.

Desde el inicio del juicio en febrero de 2022, la UNICEN, a través del Área de Derechos Humanos y las unidades académicas de Olavarría, Azul y Tandil, impulsa que las audiencias se retransmiten en cada una de estas ciudades, con el objetivo de avanzar hacia la sensibilización y capacitación en torno al juzgamiento de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

A la par, se lleva adelante la cobertura mediática de las audiencias, a través de un trabajo coordinado con la Secretaría de Relaciones Institucionales y el Área de Derechos Humanos de UNICEN, los medios de la Facultad de Ciencias Sociales y Abra TV.

El juicio

Las audiencias dieron inicio en febrero de 2022, y actualmente se encuentra en instancia de la presentación de alegatos por parte de las defensas de los imputados. El proceso judicial abarca 192 casos investigados, con testimonios de más de 200 personas a lo largo de 30 meses. Inicialmente, 51 imputados fueron acusados por crímenes perpetrados en 13 centros clandestinos de detención ubicados en el centro de la provincia de Buenos Aires.

En la audiencia número 75 del juicio, los fiscales Santiago Eyherabide, Eugenia Montero y Julio Darmandrail, solicitaron once condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 20 años de prisión y cuatro absoluciones.