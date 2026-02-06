Despiste y vuelco en la RN N° 3

Foto: Noticias de Azul

Un siniestro vial ocurrió este viernes al mediodía en el kilómetro 269 de la Ruta Nacional 3.

El hecho consistió en el despiste y vuelco de un vehículo Nissan Tiida, dominio ITN 636.

Según informó Noticias de Azul, el rodado era conducido por Daniel Chiaradia, quien viajaba acompañado por Ana Inés Serra con destino a la ciudad de La Plata.

Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del automóvil y terminó volcado sobre la zona de préstamos.

Los ocupantes del vehículo resultaron ilesos.

En el lugar trabajó personal de Peajes de Corredores Viales y efectivos de Vial Azul para asistir a los involucrados y ordenar la circulación vehicular.