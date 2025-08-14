El de Tandil será el restaurante N° 228 de McDonald’s en Argentina

Se trata de un local 100% nuevo, sustentable y con tecnología de última generación, que refleja el compromiso de la compañía con el cuidado del medioambiente y la generación de empleo joven.

Comenzó la cuenta regresiva para que McDonald’s inaugure su restaurante N°228 en Tandil. Esta apertura no solo representa un hito para la ciudad, sino también un avance clave en su estrategia de sustentabilidad, con instalaciones diseñadas para minimizar el impacto ambiental y ofrecer una experiencia moderna y eficiente a sus clientes.

Ubicado en la esquina de Leandro N. Alem y General Pinto, el nuevo local se está construyendo bajo un modelo que incorpora múltiples iniciativas sustentables. Entre sus principales innovaciones destaca la instalación de 52 paneles solares, a cargo de USICOM SA, que generarán aproximadamente 37.180 kWh anuales de energía limpia y permitirán cubrir una parte significativa de su consumo eléctrico. Además, el local tendrá con un delivery point exclusivo con espacios de descanso y carga para riders, sumado a un cargador eléctrico para autos.

El restaurante también contará con un sistema de recupero de agua de condensación de los aires acondicionados, utilizado para el riego y la limpieza del entorno. Los vidrios tendrán filtros UV para ayudar a mantener la temperatura interior y reducir el consumo energético. A esto se suman: iluminación LED y grifos de bajo caudal para optimizar el uso de recurso, el encendido automático de la cartelería y la iluminación exterior, el control programable del aire acondicionado y un calentador solar de agua.

Asimismo, se implementará un sistema de separación de residuos tanto en el comedor como en el área de operaciones (incluyendo el aceite usado), y se monitoreará el consumo eléctrico a través de un sistema de gestión de energía (EMS) que permitiráhacer un uso más eficiente de la infraestructura.

Con una superficie cubierta de 405 m², capacidad para 124 personas, el local incorporará lo último en tecnología de atención: kioscos digitales de autogestión, cartelería digital, espacio McCafé, Playland y un moderno AutoMac que permite agilizar el servicio para quienes eligen la opción desde el auto.

“Este nuevo restaurante en Tandil refleja nuestro compromiso por seguir creciendo de manera responsable, generando empleo y apostando por soluciones que cuiden el planeta. Incorporamos más tecnología y más sustentabilidad, sin dejar de lado lo más importante: ofrecer un espacio cómodo y moderno para nuestros clientes y equipos de trabajo”, expresó Alejandro Crupi, franquiciado de Arcos Dorados.

Con esta inauguración, McDonald’s continúa consolidándose como uno de los principales empleadores de jóvenes del país, y avanza en su misión de operar de forma más eficiente, innovadora y sostenible.

