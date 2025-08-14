Cayeron «Tiki» y «Boli»

En el marco de una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a los dos principales cabecillas de una banda, apodados “Boli” y Tiki”. La organización criminal cometía violentos robos y traficaba estupefacientes.

La causa comenzó el 3 de abril pasado, cuando la Fiscalía de Distrito de los Barrios de Saavedra y Núñez a cargo del Dr. José María Campagnoli, emitió un oficio judicial destinado al Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO). A través del mismo, se solicitaba dar con una estructura delictiva que perpetraba salideras bancarias en la región norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En consecuencia, los federales emprendieron tareas de campo y análisis de la información. Tras las pesquisas, identificaron la organización compuesta por cinco individuos, quienes no sólo se ocupaban de interceptar y sustraer el dinero de las víctimas, sino también de vigilarlas y seguirlas sigilosamente hasta la sucursal bancaria.

Asimismo, se comprobó que los asaltos conllevaban un alto grado de violencia y que los sospechosos, todos ellos oriundos del oeste bonaerense, poseían unas denominadas “zonas seguras” para la ejecución de los delitos. Las mismas se localizaban en importantes arterias del barrio porteño de Belgrano, tales como Montañeses, Sucre y Olazábal.

En la investigación, los detectives comprobaron que en un “garaje” emplazado sobre la calle Olazábal al 1500, su personal contaba con directa relación con los mencionados delincuentes. Concretamente, aquel lugar habría sido utilizado como “punto de apoyo logístico” para la planificación de los robos, puesto que los malvivientes se trasladaban en vehículos, sobre todo en motocicletas.

También narcotraficantes

El personal policial identificó otro punto central para la criminalidad de los implicados, quienes utilizaban el mismo para el acopio, fraccionamiento y posterior venta de drogas. Aquel lugar también era empleado para la reunión de armas, dinero en efectivo y demás elementos de relevancia.

Con el total de las evidencias recolectadas, el Juzgado de Garantías Nº1 de Moreno a cargo interinamente del Dr. Gabriel Alberto Castro, dispuso cinco allanamientos sobre los domicilios de los imputados, ubicados en la localidad de Moreno. De esta manera, los efectivos irrumpieron en las viviendas y arrestaron a los dos líderes de la banda, de nacionalidad argentina y mayores de edad, ambos con frondosos antecedentes.

Durante los procedimientos, realizados simultáneamente y con el apoyo de la Dirección General de Despliegue Operacional Federal y la Dirección General de Fuerzas de Operaciones Especiales, se secuestró un kilogramo de marihuana, un revólver, 18 teléfonos celulares, un vehículo y documentación.

Los detenidos quedaron junto a los materiales decomisados a disposición de la justicia, interviniendo a su vez el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº15, interinamente a cargo de la Dra. Karina Zucconi.