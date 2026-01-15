Impresionante vuelco de un camión que transportaba botellas de gaseosas

Fuente y foto: Diario La Mañana

Un camión que transportaba bebidas gaseosas protagonizó un violento accidente en la rotonda que une las rutas nacionales 205 y provincial 65, en el Partido de Bolívar.

El siniestro se registró alrededor de las 20:15 horas, cuando por causas que se investigan el conductor del rodado —un hombre domiciliado en la provincia de La Pampa, que se dirigía presuntamente desde Buenos Aires— no habría advertido la presencia de la rotonda e impactó contra uno de los separadores.

A raíz del choque, el camión terminó volcando y derramó la totalidad de su carga sobre uno de los brazos del distribuidor de tránsito, lo que obligó a interrumpir parcialmente la circulación.

Como consecuencia del impacto, el chofer sufrió diversos golpes, entre ellos uno de consideración en la zona del pecho, por lo que fue trasladado al Hospital Capredoni para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de Seguridad Vial y efectivos policiales. Al cierre de este reporte se iniciaban las tareas para el rescate de la mercadería y del vehículo siniestrado, que resultó con importantes daños materiales.