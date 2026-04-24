Judicialización de la Tasas Viales: «lo que paga el productor no lo puede gastar el intendente en lo que quiera»

La discusión por las tasas municipales que pagan los productores rurales suma antecedentes judiciales y empieza a consolidar una serie de fallos que, según planteó el abogado Jorge Moroni, están marcando límites sobre cómo pueden cobrarse y administrarse esos recursos.

Ph: Diario El Tiempo

El letrado, que llevó adelante litigios contra distintos municipios bonaerenses y de Río Negro por el cobro indebido de tasas, sostuvo que los recientes pronunciamientos judiciales abrieron un nuevo escenario para los reclamos del sector.

En declaraciones a los colegas de ABCHOY, durante una visita a Rauch, aseguró que los productores vienen obteniendo resultados favorables frente a los municipios.

“Ya no están ganando por goleada los municipios; están ganando por goleada los productores”, afirmó.

Moroni mencionó entre los antecedentes los casos de Daireaux, donde la Justicia ordenó devolver el 27,88 por ciento de la tasa vial y reliquidarla, y Azul, donde se anuló la tasa por servicios esenciales. Según explicó, los fallos tienen un criterio común: las tasas sólo pueden sostenerse si existe una contraprestación efectiva.

“La Justicia ha dicho que lo que paga el productor no lo puede gastar el intendente en lo que quiera; lo tiene que gastar en los caminos”, señaló.

En esa línea, remarcó que las resoluciones judiciales comenzaron a analizar no sólo la ejecución presupuestaria sino también el estado real de los caminos rurales, cuestionando cuando los recursos recaudados son desviados hacia otros destinos.

“Si el servicio no se presta, la municipalidad no le puede cobrar la tasa al productor”, sostuvo.

Para Moroni, ese razonamiento desarma uno de los argumentos habituales de los municipios frente a los reclamos. “El productor no quiere dejar de pagar. Quiere pagar, pero que esa tasa se use para lo que dice que se cobra”, afirmó.

También rechazó que las demandas busquen desfinanciar a los gobiernos locales y trazó una diferencia entre tributos e ingresos por tasas. “El productor no financia al municipio; le adelanta dinero para que le hagan el camino”, planteó.

El abogado consideró que este proceso judicial podría derivar, incluso, en un cambio en la relación entre productores y municipios. A su entender, la acumulación de fallos podría empujar instancias de negociación y revisión de esquemas de cobro.

“La idea es que los intendentes digan ‘sentémonos en una mesa honesta de trabajo y veamos cómo administramos esto’”, expresó.

Al mismo tiempo, advirtió que los cuestionamientos podrían ampliarse a otras tasas municipales y anticipó que continuarán los planteos judiciales.

Para Moroni, la discusión ya excede casos puntuales y empieza a transformarse en una revisión más profunda sobre el alcance de estos tributos. Y, en ese escenario, insistió con una definición que resume su mirada sobre el momento que atraviesan estos reclamos: “los productores están ganando por goleada”.