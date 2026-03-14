La Fuerza Aérea Argentina llegará a General La Madrid por el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas

En el marco del 44° aniversario de la Guerra de Malvinas, el Municipio de General La Madrid invitó a la comunidad y la región toda a participar del evento “Defensores de Nuestros Cielos”, una propuesta de la Fuerza Aérea Argentina que se desarrollará el próximo 27 de marzo en la ciudad.

La actividad tendrá lugar en el Aeródromo de General La Madrid, donde la Fuerza Aérea aterrizará para compartir una jornada abierta a la comunidad educativa y al público en general, en el marco de su programa de vinculación institucional.

Durante el encuentro se realizará una charla motivacional a cargo del Comodoro retirado Luis Alberto Briatore. Además, el público podrá presenciar una demostración de vuelo

en formación de la escuadrilla histórica, uno de los momentos centrales de la propuesta.

Desde el Municipio destacaron que se trata de una iniciativa que busca promover el acercamiento con la comunidad y mantener vivo el reconocimiento a los protagonistas de la Gesta de Malvinas.