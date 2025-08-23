La UNICEN realizó la 168º Colación de Grado en la sede Azul
La semana pasada se llevó a cabo la 168º Colación de Grado – Sede Azul UNICEN, correspondiente a las Facultades de Agronomía y Derecho. El mismo tuvo lugar en el Teatro Español de Azul y fue presidido por la Vicerrectora, Prof. Alicia Spinello; la Decana de la Facultad de Agronomía, Ing. Agr. (Mag.) Liliana Monterroso, el Decano de la Facultad de Derecho, Abog. Ezequiel Valicenti y la Secretaria Académica, Prof. Natalia Giamberardino.
En la oportunidad, hizo uso de la palabra la Decana de la Facultad de Agronomía, Ing. Agr. (Mag) Liliana Monterroso; en tanto, las palabras de despedida a sus pares estuvieron a cargo de Bárbara Errobidart Almada y Alexis Damián Candía, egresados de la Facultad de Agronomía y de Derecho, respectivamente.
Cabe destacar que fueron distinguidos con Menciones de Honor los graduados de la Facultad de Derecho Abog. Matías Alzamendi y Abog. Marcos Alejandro Baldini.
Por otra parte, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires hizo entrega de un reconocimiento a los graduados Bárbara Errobidart Almada y Leonel Ignacio Olivera por ser los mejores promedios de las carreras de Ingeniería Agronómica y Licenciatura en Administración Agraria, respectivamente. La entrega estuvo a cargo de la Presidente del CIAFBA Región Sudeste, Ing. Agr. Josefina Wynne y la Responsable de la Comisión de Educación, Ing. Agr. Patricia Diez de Ulzurrum.
El acto culminó con la presentación del Dúo de Guitarras de la UNICEN, uno de los siete cuerpos estables pertenecientes al Área de Cultura UNICEN, integrado por los músicos Gabriel Porta y Antú Olivera Caniumir.
A continuación, compartimos el listado de quienes recibieron sus diplomas:
Carreras de Grado – Facultad de Agronomía:
Ingeniería Agronómica
Almada, María de los Milagros
Bastien, Evangelina
Cardarelli, Maximiliano Javier
Errobidart Almada, Bárbara Ludmila
Fernandez, Guido
Lamanna, Mariano Cesar
Mollica, Enzo Andrés
Montastruc, Valentín
Navas, Néstor Ignacio
Oliva, Macarena Nahir
Quiroz, Arnaldo Saúl
Rodríguez, Matías
Rubino, Martina
Vela, Roció Aimara
Zeberio, Sofía Belén
Licenciatura en Administración Agraria
D´Amico, Esteban
Olivera, Leonel Ignacio
Piñel, Tamara Jazmín
Licenciatura en Tecnología de los Alimentos
GONZALEZ, GUILLERMINA
Profesorado en Ciencias Biológicas
Chacón, Estefanía
Restivo, María Julia
Carreras de Grado – Facultad de Derecho
Abogacía
Alzamendi, Matías
Baldini, Marcos Alejandro
Ballesteros, Eliana Delicia
Barrionuevo, María Celeste
Candia, Alexis Damián
Eyherabide, Macarena
Tartara, Dolores Isabel
Bachillerato Universitario en Derecho
Barcelo, Ignacio
Cos, Lourdes
Garro, Luz Valeria
Mancino, Julieta De Lourdes
Moller, Nestor Jorge
Morris, Marianela Noemi
Paredes, Lucia
Rico, Maria Victoria
Segura, Benjamin
Tecnicatura en Gestión Pública
Adducci, Giuliana
Posgrados – Facultad de Agronomía
Maestría en Teledetección Y Sistemas De Información Geográfica
Cuenca, Ruben Emanuel
Domper, Gabriel Nehuén
Doctorado en Ciencias Agrarias
Acosta, María Cecilia
Posgrados- Facultad de Derecho
Especialización en Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
Cala, María Florencia
Cid, Andrea Marta
Fariña, Ángeles María
Fernández Asselle, Elisa Estefanía
Morena, Denisse Micaela
Puchot, Selva Leopolda
Vallejos, Noelia Alejandra
Especialización en Asesoramiento Jurídico a Pequeñas y Medianas Empresas
Cogliatti, Mariana
Rosso, Anna Gilda
Diplomaturas – Facultad de Agronomía
Diplomatura Universitaria en Manipulación Higiénica, Calidad e Inocuidad de Los Alimentos
Sistiaga, Paula Araceli
Diplomaturas – Facultad de Derecho
Diplomaturas Universitaria Superior en Sistema De Justicia y Democracia Constitucional
Arena, María Virginia
Benencia, Belén Alejandra
Cheminet, Cristian Francisco
David, Luciana
Demelli, Ramiro Alejo
Gadea, Jaqueline Noemí
Gómez, Ángel Pablo Miguel
Iturregui, Nora Estefanía
Libonatto, Federico Oscar
Marinangeli, Fiamma
Molfesa, Manuel
Piñero, Guadalupe
Puccini, Gina
Rimoli Antunez, Federico
Diplomatura Universitaria Superior en Estudios De Géneros y Estrategias de Intervención en Políticas Públicas
Canevello, Paula
García, María Cecilia
Ibarra Rivas, María Isabela
Lazarte, María Eugenia
Schell, Rocío Antonela
Treviño, Nereida
Diplomatura Universitaria Superior en Asesoramiento Jurídico a Pequeñas y Medianas Empresas
Coronel, Natanael José
Terminiello, Luis Nicolás
Diplomatura Universitaria Superior En Protección de Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes
Chahla, Carolina Liliana