La UNICEN realizó la 168º Colación de Grado en la sede Azul

La semana pasada se llevó a cabo la 168º Colación de Grado – Sede Azul UNICEN, correspondiente a las Facultades de Agronomía y Derecho. El mismo tuvo lugar en el Teatro Español de Azul y fue presidido por la Vicerrectora, Prof. Alicia Spinello; la Decana de la Facultad de Agronomía, Ing. Agr. (Mag.) Liliana Monterroso, el Decano de la Facultad de Derecho, Abog. Ezequiel Valicenti y la Secretaria Académica, Prof. Natalia Giamberardino.

En la oportunidad, hizo uso de la palabra la Decana de la Facultad de Agronomía, Ing. Agr. (Mag) Liliana Monterroso; en tanto, las palabras de despedida a sus pares estuvieron a cargo de Bárbara Errobidart Almada y Alexis Damián Candía, egresados de la Facultad de Agronomía y de Derecho, respectivamente.

Cabe destacar que fueron distinguidos con Menciones de Honor los graduados de la Facultad de Derecho Abog. Matías Alzamendi y Abog. Marcos Alejandro Baldini.

Por otra parte, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires hizo entrega de un reconocimiento a los graduados Bárbara Errobidart Almada y Leonel Ignacio Olivera por ser los mejores promedios de las carreras de Ingeniería Agronómica y Licenciatura en Administración Agraria, respectivamente. La entrega estuvo a cargo de la Presidente del CIAFBA Región Sudeste, Ing. Agr. Josefina Wynne y la Responsable de la Comisión de Educación, Ing. Agr. Patricia Diez de Ulzurrum.

El acto culminó con la presentación del Dúo de Guitarras de la UNICEN, uno de los siete cuerpos estables pertenecientes al Área de Cultura UNICEN, integrado por los músicos Gabriel Porta y Antú Olivera Caniumir.

A continuación, compartimos el listado de quienes recibieron sus diplomas:

Carreras de Grado – Facultad de Agronomía:

Ingeniería Agronómica

Almada, María de los Milagros

Bastien, Evangelina

Cardarelli, Maximiliano Javier

Errobidart Almada, Bárbara Ludmila

Fernandez, Guido

Lamanna, Mariano Cesar

Mollica, Enzo Andrés

Montastruc, Valentín

Navas, Néstor Ignacio

Oliva, Macarena Nahir

Quiroz, Arnaldo Saúl

Rodríguez, Matías

Rubino, Martina

Vela, Roció Aimara

Zeberio, Sofía Belén

Licenciatura en Administración Agraria

D´Amico, Esteban

Olivera, Leonel Ignacio

Piñel, Tamara Jazmín

Licenciatura en Tecnología de los Alimentos

GONZALEZ, GUILLERMINA

Profesorado en Ciencias Biológicas

Chacón, Estefanía

Restivo, María Julia

Carreras de Grado – Facultad de Derecho

Abogacía

Alzamendi, Matías

Baldini, Marcos Alejandro

Ballesteros, Eliana Delicia

Barrionuevo, María Celeste

Candia, Alexis Damián

Eyherabide, Macarena

Tartara, Dolores Isabel

Bachillerato Universitario en Derecho

Barcelo, Ignacio

Cos, Lourdes

Garro, Luz Valeria

Mancino, Julieta De Lourdes

Moller, Nestor Jorge

Morris, Marianela Noemi

Paredes, Lucia

Rico, Maria Victoria

Segura, Benjamin

Tecnicatura en Gestión Pública

Adducci, Giuliana

Posgrados – Facultad de Agronomía

Maestría en Teledetección Y Sistemas De Información Geográfica

Cuenca, Ruben Emanuel

Domper, Gabriel Nehuén

Doctorado en Ciencias Agrarias

Acosta, María Cecilia

Posgrados- Facultad de Derecho

Especialización en Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

Cala, María Florencia

Cid, Andrea Marta

Fariña, Ángeles María

Fernández Asselle, Elisa Estefanía

Morena, Denisse Micaela

Puchot, Selva Leopolda

Vallejos, Noelia Alejandra

Especialización en Asesoramiento Jurídico a Pequeñas y Medianas Empresas

Cogliatti, Mariana

Rosso, Anna Gilda

Diplomaturas – Facultad de Agronomía

Diplomatura Universitaria en Manipulación Higiénica, Calidad e Inocuidad de Los Alimentos

Sistiaga, Paula Araceli

Diplomaturas – Facultad de Derecho

Diplomaturas Universitaria Superior en Sistema De Justicia y Democracia Constitucional

Arena, María Virginia

Benencia, Belén Alejandra

Cheminet, Cristian Francisco

David, Luciana

Demelli, Ramiro Alejo

Gadea, Jaqueline Noemí

Gómez, Ángel Pablo Miguel

Iturregui, Nora Estefanía

Libonatto, Federico Oscar

Marinangeli, Fiamma

Molfesa, Manuel

Piñero, Guadalupe

Puccini, Gina

Rimoli Antunez, Federico

Diplomatura Universitaria Superior en Estudios De Géneros y Estrategias de Intervención en Políticas Públicas

Canevello, Paula

García, María Cecilia

Ibarra Rivas, María Isabela

Lazarte, María Eugenia

Schell, Rocío Antonela

Treviño, Nereida

Diplomatura Universitaria Superior en Asesoramiento Jurídico a Pequeñas y Medianas Empresas

Coronel, Natanael José

Terminiello, Luis Nicolás

Diplomatura Universitaria Superior En Protección de Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes

Chahla, Carolina Liliana