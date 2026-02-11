Laprida: Con olavarrienses presentes se realizó el 4° Encuentro de Cicloviajeros “Pedaleando al Paraíso”

El Gobierno Municipal, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Local y el Área de Turismo, llevó adelante el 4° Encuentro de Cicloviajeros “Pedaleando al Paraíso”, que reunió a más de 100 personas, con más de 70 cicloviajeros inscriptos y vehículos de apoyo provenientes de distintos puntos de la región.

El punto de encuentro fue el Camping del Complejo Turístico, donde comenzaron a arribar los primeros participantes el viernes por la tarde-noche, completándose la llegada durante el sábado.

Del evento participaron grupos y cicloviajeros de distintas localidades, entre ellos Cicloviajeros Autosuficientes de Olavarría, Aventureros de Loma Negra, Bici Compas (Olavarría), Bicitours Club Olavarría, Las Locas de las Bicicletas (Gonzales Chaves), Peregrinos de Azul y Aventureros de Azul, además de participantes de Necochea, Azul, Tapalqué, Chillar, Tres Arroyos y otras ciudades de la región.

Durante la jornada del sábado, el armado de carpas, el movimiento de bicicletas y vehículos de apoyo le dieron vida al encuentro, que también incluyó actividades recreativas en las instalaciones del Complejo Turístico.

Al caer la tarde, en el Parador de Cultura, se desarrolló una clase abierta de zumba a cargo del profesor Diego Larretape, con la participación de cicloviajeros y visitantes del balneario.

La parte técnica tuvo lugar en el Anfiteatro, donde se realizaron charlas vinculadas a movilidad, nutrición y RCP, a cargo del kinesiólogo Otti Ovejero, la nutricionista Carolina Caballier y los Bomberos Voluntarios Karina Pesado, Guillermo Idiarte y Martín Cascallares.

La jornada del sábado concluyó con fogones grupales y una cena compartida, en un clima de intercambio de experiencias entre los participantes.

El domingo por la mañana, muchos cicloviajeros desarmaron sus carpas y participaron de un bicitour de 17 kilómetros, recorriendo caminos rurales y urbanos con todo su equipaje.

Desde la organización se destacó la actitud, la energía y la colaboración de los participantes, y se realizó una mención especial a una cicloviajera de 71 años, que completó el encuentro viajando en bicicleta junto a su equipo.