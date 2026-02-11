Nelsón Sombra recorrió la nueva sucursal de Casa Silvia en Azul

El intendente de Azul, Nelson Sombra, recorrió este martes la nueva sucursal de la empresa Casa Silvia, ubicada en Colón 776, recientemente inaugurada en esa ciudad.

Durante la visita, el jefe comunal dialogó con Claudio Rusiecki, encargado de la sucursal, y con Javier Tresarrieu, supervisor general, quienes brindaron detalles sobre la modernización del espacio, la inversión realizada y los proyectos que la firma prevé concretar en el corto y mediano plazo.

En ese marco, Sombra expresó su orgullo por el crecimiento de la empresa y destacó la importancia que tiene para Azul una inversión de estas características, que genera empleo y fortalece el entramado productivo local.

La recorrida incluyó una visita completa por las instalaciones, donde se observaron las nuevas disposiciones del local, pensadas para la incorporación y exhibición de una amplia variedad de productos. También se resaltó la ubicación estratégica del comercio y su relevancia desde el punto de vista logístico.

Cabe señalar que Casa Silvia es una empresa de capitales olavarrienses, con el empresario Omar Schamberger al frente, y la nueva sucursal en Azul marca su consolidación en la vecina localidad.

Finalmente, los representantes de la firma hicieron entrega de un presente al Intendente, en reconocimiento al acompañamiento institucional.