Murió en Tandil un hombre que estaba internado por leptospirosis

Un hombre de 56 años, oriundo de Rauch, falleció este miércoles en la ciudad de Tandil mientras permanecía internado tras haber sido diagnosticado con Leptospirosis.

La víctima fue identificada como Carlos Benítez, quien en los últimos días había sido trasladado desde Rauch a un centro de salud tandilense debido a la complejidad de su cuadro clínico.

De acuerdo con lo indicado por fuentes sanitarias, el paciente presentaba un estado delicado y complicaciones asociadas a la enfermedad, una infección bacteriana que en sus formas más graves puede afectar órganos vitales y requerir atención médica intensiva.

Finalmente este miércoles se confirmó su deceso.