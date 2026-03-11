Julian Roque Gonzalez »Cacho» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de marzo de 2026 a los 96 años de edad. Sus hijos Rosana, Luis y Daniel Gonzalez; sus hijos políticos Walter Manetti y Eugenia Schiapadini; sus nietos Leandro, Giuliana, Giovanna, Nahuel, Enzo, Josefina, Joaquin, Rocío y Julian; sus colaboradoras Blanca, Ingrid, Luciana y Alejandra; sus consuegros Walter y Eva y demás deudos participan de su fallecimiento.

El extinto era natural de Olavarría, vivía en el barrio Belgrano y era zapatero jubilado.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «D», este jueves 12 de marzo de 9:00 a 12:00. Tras el responso en la capilla ardiente, serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.