Detención violencia de género en Barrio Lourdes

Personal de la SubDDI Olavarría hizo efectiva la detención de un hombre en las inmediaciones del Barrio Lourdes, tras una serie de tareas investigativas de encubierto.

Sobre el ciudadano recaía una orden de detención por diversos delitos cometidos en un contexto de violencia de género y familiar. Las imputaciones incluyen lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas contra cónyuge y mediando violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma impropia, violación de domicilio y dos hechos de desobediencia.

Tras ser interceptado en la vía pública, el hombre fue trasladado a la sede de la SubDDI para cumplimentar los recaudos legales. Posteriormente, fue derivado a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, donde quedó alojado a disposición de la justicia.

La orden de detención fue librada por el Juzgado Correccional de Olavarría, a cargo de la Dra. Cecilia Desiata, tras el requerimiento de la UFI N° 5 del Departamento Judicial de Azul con sede en Olavarría.