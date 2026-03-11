El bloque Por más libertad solicita reparaciones en la vereda de licencias de conducir

El bloque de concejales Por Más Libertad presentó un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría con el objetivo de solicitar la reparación de la vereda de la oficina de Licencias de Conducir, ubicada en San Martín 2522.

La iniciativa surge a partir del estado actual del sector, el cual presenta roturas y raíces expuestas. Según los fundamentos del proyecto, estas condiciones dificultan la circulación y representan un riesgo físico para los vecinos que concurren diariamente a realizar trámites al edificio municipal.

Desde el espacio político solicitaron la intervención del municipio para garantizar una vereda segura y accesible, bajo la premisa de que las obras de menor escala también contribuyen a mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos.