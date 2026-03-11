Preocupación por robo de vehiculos en Hinojo, una camioneta la abandonaron e incendiaron

En las ultimas horas la localidad de Hinojo se vio afectada por una serie de hechos delictivos que generaron preocupación entre los vecinos. El episodio más grave se registró tras el hallazgo de una camioneta que había sido sustraída en la zona de Avenida Libertad al 1500.

Luego de tareas de rastrillaje, el personal policial localizó el vehículo en la prolongación de la calle Lasalle Norte y el desvío de camiones de Hinojo. La camioneta fue hallada incendiada en su totalidad, lo que requirió la intervención de una dotación de bomberos para las tareas de rigor.

En el Barrio Fonavi se denunció por otro lado un hecho de similares características. Un vecino constató a las 05:30 horas que autores ignorados le sustrajeron pertenencias de una camioneta Isuzu doble cabina, dominio CIG 834, la cual se encontraba estacionada frente a su domicilio. La causa fue caratulada como «Hurto» con intervención de la UFI N° 10 a cargo de la Dra. Mariela Viceconte.