llamado a licitacion pública para la adquisicion de 4 ambulancias
Llamado a licitación pública emitida por la Municipalidad de Olavarría para la adquisición de equipamiento de salud.
- Objeto: Compra de cuatro ambulancias de alta complejidad por un presupuesto oficial de $570.000.000,00.
- Plazo: La fecha límite para adquirir el pliego es el 27/03/2026, mientras que la apertura de sobres será el 31/03/2026 a las 10:00 Hs.
- Lugar: La presentación y apertura de ofertas se realizarán en el Palacio San Martín.
- Información: El pliego de condiciones puede consultarse en la Dirección de Licitaciones o en el sitio web oficial del municipio.