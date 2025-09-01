Pergamino: Secuestraron pistolas, un revólver y municiones en la casa de un cura denunciado por Violencia de Género

Sabrina Russo, enfermera de 46 años, denunció por violencia de género a un sacerdote de la zona sur de la ciudad de Pergamino con quien había iniciado una relación sentimental en junio pasado.

Según relató, pasó de buscar contención espiritual a vivir un calvario de celos, control, hostigamiento y agresiones.

La denuncia, radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia, derivó en un allanamiento en la vivienda parroquial del acusado, ubicada en el barrio Santa Julia, donde la Policía incautó dos pistolas calibre 9 mm, un revólver calibre 22 y 196 municiones.

“Ni yo ni ninguna persona debemos sufrir este tipo de situaciones”, expresó la víctima en diálogo con Primera Plana, donde además pidió que el cura no continúe ejerciendo como sacerdote.

El caso quedó en manos de la UFI N° 4 de Pergamino, que avanza con la investigación por violencia de género y tenencia ilegal de armas de guerra.

Mientras tanto, Russo cuenta con custodia permanente por orden judicial. (InfoGEI)Ac