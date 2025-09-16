Tandil: Investigan si el Hantavirus provocó la muerte de un trabajador rural

Un joven de 23 años falleció en las últimas horas en el Hospital Municipal Ramón Santamarina de la ciudad y las autoridades sanitarias investigan si su deceso estuvo vinculado con hantavirus.

Fuentes del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) citadas por los colegas de ABCHOY informaron que el trabajador rural había estado internado previamente en María Ignacia Vela, antes de ser derivado a Tandil, donde murió el sábado por la noche.

Archivo.

“Se están realizando en la Ciudad de Buenos Aires los análisis de las muestras, con estudios clínicos compatibles con hantavirus o leptospirosis”, señalaron desde el SISP. Los resultados de laboratorio estarán disponibles este miércoles.

En paralelo, personal de la Dirección de Bromatología realizó este lunes tareas de control en la vivienda y en el lugar de trabajo del joven en la zona de María Ignacia Vela, en el marco del estudio epidemiológico. “No se detectaron indicios de la enfermedad ni presencia de roedores”, indicaron.