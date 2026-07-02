Tres Arroyos: Entre el turismo invernal y la defensa de la Zona Fría

Lejos de representar un obstáculo, el invierno se convirtió en una oportunidad para que Tres Arroyos fortalezca su propuesta turística. Con nuevas experiencias vinculadas a la naturaleza, una agenda permanente de actividades y una estrategia para sostener el movimiento durante la temporada baja, la directora de Turismo, Carolina Goicoechea, destacó el trabajo que realiza el municipio para posicionar a Claromecó, Reta y Orense como destinos atractivos durante los meses más fríos. En paralelo, el intendente Pablo Garate advirtió que las bajas temperaturas también ponen en evidencia la importancia de preservar el régimen de Zona Fría, al considerar que constituye una herramienta esencial para miles de hogares de la región.

La directora de Turismo de Tres Arroyos, Carolina Goicoechea, explicó que la temporada invernal presenta desafíos diferentes a los del verano. Mientras durante los meses estivales la competencia se concentra entre los balnearios de la costa bonaerense, en invierno el distrito debe posicionarse frente a destinos tradicionales como las sierras y las termas, por lo que resulta necesario poner en valor otros atributos del litoral tresarroyense.

En ese marco, señaló que una de las principales herramientas implementadas por el municipio es la difusión semanal de una agenda de servicios y actividades disponibles en Claromecó, Reta y el resto de las localidades turísticas. A través de las redes sociales oficiales se informa qué alojamientos, restaurantes, cafeterías y comercios permanecen abiertos, con el objetivo de transmitir previsibilidad y demostrar que la costa mantiene una activa oferta durante todo el año.

Goicoechea agregó que el paisaje costero adquiere una identidad diferente durante el invierno. Fenómenos climáticos como las sudestadas modifican la geografía de las playas y generan nuevas posibilidades para el turismo de naturaleza, entre ellas el creciente avistaje de ballenas, una actividad que comenzó a consolidarse desde el año pasado.

Otra de las propuestas que busca consolidarse es el micoturismo o turismo de hongos en Claromecó. Impulsada por una técnica local, la iniciativa ya concretó cuatro encuentros con buena participación y aprovecha justamente las condiciones climáticas de la temporada baja para desarrollar una experiencia diferente vinculada al ambiente y la educación.

La funcionaria remarcó además que el crecimiento de estas propuestas depende del trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad. «El municipio puede acompañar e incentivar, pero son los propios vecinos quienes terminan transformando una idea en un verdadero producto turístico», sostuvo.

De cara a las vacaciones de invierno, el municipio también prepara una agenda de actividades junto a clubes, instituciones educativas y la Dirección de Deportes. Entre las propuestas ya confirmadas figuran la Feria de Arte y Diseño Invernal, que se realizará el 18 y 19 de julio en Claromecó, y la tercera edición de la Fiesta de la Empanada, prevista para el 26 de julio en Reta. A ello se sumarán recorridos guiados, actividades patrimoniales y eventos deportivos para ofrecer alternativas de recreación durante toda la temporada.

El frío también preocupa por su impacto en los hogares

En este contexto, el intendente Pablo Garate alertó sobre las consecuencias que tendría una eventual eliminación del régimen de Zona Fría, al considerar que las bajas temperaturas forman parte de la realidad cotidiana del distrito y de gran parte del sur bonaerense.

El jefe comunal sostuvo que este esquema tarifario diferencial no constituye un privilegio, sino una compensación que reconoce las condiciones climáticas de la región y permite que miles de familias puedan afrontar los costos de calefacción durante gran parte del año.

«La Zona Fría no es un privilegio. Es un régimen tarifario diferencial que reconoce las condiciones climáticas de nuestra región y ayuda a miles de familias a afrontar el costo de calefaccionar sus hogares», expresó.

Garate recordó que en ciudades como Tres Arroyos las heladas suelen extenderse incluso durante la primavera, lo que incrementa el consumo de gas y convierte la calefacción en una necesidad básica.

Asimismo, señaló que, en un contexto económico complejo, eliminar este beneficio implicaría sumar una carga adicional sobre los hogares que ya realizan un importante esfuerzo para afrontar el aumento del costo de vida y de los servicios.

«Cuando las bajas temperaturas se extienden durante tantos meses, calefaccionar una vivienda deja de ser una elección para convertirse en una necesidad. Por eso es importante que se contemplen las particularidades de regiones como la nuestra», afirmó.

Finalmente, el intendente insistió en que detrás del debate por la continuidad de la Zona Fría existen miles de familias que necesitan que las particularidades climáticas del sur bonaerense continúen siendo reconocidas dentro del esquema tarifario vigente.

Creo que este enfoque funciona mejor para medios turísticos porque el eje principal sigue siendo el turismo de invierno y las declaraciones de Goicoechea ocupan aproximadamente el 70% de la nota, mientras que el planteo del intendente aparece como un complemento que contextualiza cómo el mismo frío que genera oportunidades para el turismo también representa un desafío para quienes viven todo el año en el distrito. Esa relación le da unidad a la gacetilla y evita que parezcan dos comunicados distintos.