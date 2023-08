Marcelo Spina piensa la movilidad urbana para una ciudad de «quince minutos»

Marcelo Spina es uno de los precandidatos a intendente dentro de la alianza Juntos y habló con En Línea Noticias sobre el ordenamiento de la movilidad urbana. Al introducir este concepto lo diferenció del que comúnmente se utiliza: tránsito.

Explicó Spina: “generalmente se habla de transito cuando se hace mención de cómo se mueven las personas y las mercancías y el tránsito está limitado solamente a vehículo» y agregó que, «la movilidad, es un concepto más amplio, porque incorpora al peatón, que es la prioridad número uno, incorpora al ciclista, incorpora al conjunto de gente empieza a andar en vehículos de movilidad personal, fundamentalmente eléctrico, como son las patinetas y ese tipo de vehículos, bicicletas eléctricas. Y después sí, viene la etapa de los vehículos tradicionales: el auto, el colectivo, el camión”.

El Ingeniero Spina sostuvo que Olavarría tiene la «particularidad» de ser una ciudad de «quince minutos» dado que «vos te podes trasladar en quince minutos de una punta a la otra y lo podes hacer en menos también”, dijo.

En este punto, el Ingeniero Spina agrego: “al ser una ciudad de quince minutos, no tenes necesidad de que en una calle esté circulando un vehículo a cuarenta kilómetros y en una avenida sesenta, para confluir todos en una rotonda que es un sector de conflictividad social, y donde el ciclista no sabe por dónde ir y el peatón no sabe por dónde cruzar. Tenemos una ciudad que tiene avenidas que dejaron de ser bulevares y eso ha sido un retroceso: tenemos avenidas con más manos que una autopista y embargo no tenemos un lugar específico como una ciclovía”.

Frente a eso fue que anunció la realización de un plan de ordenamiento de la movilidad urbana

Dijo Spina: “cuando vos planificas eso, vos estas planificando que la ciudad baje la velocidad, por un lado, con lo cual logras descontaminación sonora y de combustión. Y también está logrando la integración entre los distintos ciudadanos. El peatón es la prioridad, la bicicleta, los vehículos de movilidad personal y así ratar de desalentar de alguna forma el uso del vehículo tradicional».

Sentenció que, «así lo han hecho todos los países y todas las ciudades que han ido hacia un modelo de mucho más sustentable. Es un trabajo importante porque cuando uno habla de energía, el consumo energético que tiene la ciudad por andar a esas velocidades cuando las bajás se reduce bastante el consumo energético es alto, el nivel ambiental debería estar medido en distintos lugares en con dos semáforos uno que te marque cuál es el nivel sonoro que está teniendo el lugar y otro te marque el nivel de contaminación ambiental”.

“Ese es un desafío para cambiar el modelo de ciudad”, cerró.