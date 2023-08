Municipales contra intendentes de Juntos: “Tienen millones en plazos fijos”

“No digo que esté mal cuidar el dinero público. No digo que es delito, pero hacer eso y pagar salarios de 60.000 pesos no es ético. Por lo tanto, si dicen que no pueden pagar ese bono de 60.000, en dos veces, que no es una millonada, que digan por qué no lo pueden hacer. Expliquen qué es lo que hacen con la plata”, remarcó García.

Los intendentes bonaerenses de JxC insistieron este lunes en que no podrán afrontar el pago del bono de 60.000 pesos para trabajadores anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, sin recibir “un fondo extraordinario”.

“Existe una imposibilidad de la gran mayoría de los gobiernos locales de dar cumplimiento a una medida de este tipo, sin afectar seriamente sus finanzas, en muchos casos, o directamente por carecer de dichos fondos en otros”, advirtieron los jefes comunales del espacio opositor en un comunicado conjunto en el que manifestaron su “preocupación por la medida anunciada” el domingo por Massa para paliar los efectos de la devaluación registrada tras las PASO.