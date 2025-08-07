Alfredo Oscar Iruretagoyena (Q.E.P.D.)

Necrológicas
 ALFREDO OSCAR IRURETAGOYENA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  06   de  Agosto  de 2025 a los  83  años de edad.

Sus hermanos, sobrinos, amigos y demás familiares

VELATORIO: España 2942, Departamento «B «. Sala habilita de 12 hs. a 16 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz 

DÍA Y HORA: A confirmar

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino del Barrio Microcentro

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilado

