Alfredo Oscar Iruretagoyena (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 06 de Agosto de 2025 a los 83 años de edad.
Sus hermanos, sobrinos, amigos y demás familiares
VELATORIO: España 2942, Departamento «B «. Sala habilita de 12 hs. a 16 hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz
DÍA Y HORA: A confirmar
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecino del Barrio Microcentro
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Jubilado