Alfredo Rivero Bazán (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 9 de mayo de 2026 a los 86 años de edad. Su esposa Mirta Hernadez; su hijo Germán Rivero y Daniel Herrera; sus hijas políticas Patricia y Guadalupe; su nieta Alma Herrera; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «D», desde las 18:00 horas de este sábado. El velatorio finalizará el domingo 10 a las 10:30 horas. Se realizará un responso en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz, en día y hora a confirmar.

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