ARACELI ALVEZ viuda de MINICH (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 19 de enero de 2026, a los 89 años de edad. Sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos, bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”, el lunes 19 de enero de 17:00 a 22:00 horas, y reapertura el martes 20 de enero a las 7:30 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: martes 20 de enero de 2026 a las 9:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Prado Español. Nacida en Felipe Solá. Actividad que desarrollaba: jubilada y pensionada.