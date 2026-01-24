Fabio Ramon Mansilla (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 24 de enero de 2026 a los 83 años de edad. Fabio Ramon Mansilla era natural de Cacharí, se encontraba jubilado y era vecino del barrio C.E.C.O.

Su esposa Almerinda Di Totto; sus hijos Silvia Andrea, Patricio Agustin y Walter Fabian; su hija política Alejandra Paola Kriger; sus nietos Franco Yolan, Liliana y Gerardo Mansilla y Sofia Mansilla Kriger y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «B», desde este sábado a las 09:30 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz, este sábado 24 de enero a las 14:30 horas.

El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.