Liliana Raquel Meyer (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 23 de enero de 2026, a los 72 años de edad. Su esposo Silvio Bayle; sus hijas María Liliana, María Florencia y María de las Mercedes; sus hijos políticos Emiliano y Juan; sus nietas; sus hermanos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “D”, el sábado 24 de enero de 2026 a partir de las 03:00. Responso: capilla ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, el sábado 24 de enero de 2026 a las 11:30. Servicio adherido a Coopelectric. Barrio en el que vivía: Hipólito Irigoyen. Lugar de nacimiento: Olavarría. Actividad que desarrollaba: jubilada.