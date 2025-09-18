Héctor Rodolfo Herrera «Lechu» (Q.E.P.D.)

Falleció en Villa Alfredo Fortabat el día 17 de Septiembre de 2025 a los 73 años de edad.

Su madre: Delia Gil.

Sus hermanos: Héctor Manuel y Daniela Rosana.

Sus sobrinos: Jennifer, José Ignacio y Abigail.

Su hermana del corazón: Inés e Isabel Lumelli.

Su cuñada: Marisa Mechoni.

Sus sobrinos del corazón

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D»

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Jueves 18 de Septiembre a las 10:30hs

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Villa Alfredo Fortabat.

Lugar de nacimiento: Olavarría.

Actividad que desarrollaba:Jubilado.