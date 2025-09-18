Héctor Rodolfo Herrera «Lechu» (Q.E.P.D.)
Héctor Rodolfo Herrera «Lechu» (Q.E.P.D.)
Falleció en Villa Alfredo Fortabat el día 17 de Septiembre de 2025 a los 73 años de edad.
Su madre: Delia Gil.
Sus hermanos: Héctor Manuel y Daniela Rosana.
Sus sobrinos: Jennifer, José Ignacio y Abigail.
Su hermana del corazón: Inés e Isabel Lumelli.
Su cuñada: Marisa Mechoni.
Sus sobrinos del corazón
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D»
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Jueves 18 de Septiembre a las 10:30hs
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Villa Alfredo Fortabat.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba:Jubilado.