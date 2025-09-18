Héctor Rodolfo Herrera «Lechu»  (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

Héctor Rodolfo Herrera «Lechu»  (Q.E.P.D.)

Falleció en Villa Alfredo Fortabat  el día  17   de   Septiembre  de 2025 a los  73  años de edad.
Su madre: Delia Gil.
Sus hermanos: Héctor Manuel y Daniela Rosana.
Sus sobrinos: Jennifer, José Ignacio y Abigail.
Su hermana del corazón: Inés e Isabel Lumelli.
Su cuñada: Marisa Mechoni.
Sus sobrinos del corazón

 y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D»

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Jueves 18 de Septiembre a las 10:30hs

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Villa Alfredo Fortabat.

Lugar de nacimiento: Olavarría.  

Actividad que desarrollaba:Jubilado.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!