Lilia Aurora Alcetegaray viuda de Restivo (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 17 de Septiembre de 2025 a los 80 años de edad.
Sus hijos: Paola y Alejandro Restivo; su hija política Mónica Aguer; sus nietos: Agustina, Juliana, Fermín y Ciro; sus hermanas; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «B «
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Olavarría
DÍA Y HORA: Jueves 18/09 a las 11:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Provincial
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada