Lilia Aurora Alcetegaray viuda de Restivo (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 17 de Septiembre de 2025 a los 80 años de edad.

Sus hijos: Paola y Alejandro Restivo; su hija política Mónica Aguer; sus nietos: Agustina, Juliana, Fermín y Ciro; sus hermanas; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B «

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Olavarría

DÍA Y HORA: Jueves 18/09 a las 11:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Provincial

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada