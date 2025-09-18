Oscar Alejandro Franciscovich (Q.E.P.D.)
Falleció en Mar del Plata el día 17 de Septiembre de 2025 a los 67 años de edad.
Sus hijos Diego y Sergio Franciscovich. Su madre Azucena Beyro. Su hermana Lilian Franciscovich. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «C».
SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Jueves 18 de Septiembre a las 8:30hs
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: AOMA, ex vecino de La Providencia.
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Pensionado.