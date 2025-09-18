Daniel Domingo Dicharri (Q.E.P.D.)

Falleció en CABA el día 17 de Septiembre de 2025 a los 73 años de edad.

Sus hijos: Darío, Diego y Daiana; sus hermanos; su pareja Liliana; sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » E». Jueves 18/09 de 07:00 a 14:30 Hs.

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Jueves 18/09 a las 14:30 Hs.

Barrio en el que vivía: Evita

Lugar de nacimiento: Blanca Grande

Actividad que desarrollaba: Jubilado