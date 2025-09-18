Daniel Domingo Dicharri (Q.E.P.D.)
Daniel Domingo Dicharri (Q.E.P.D.)
Falleció en CABA el día 17 de Septiembre de 2025 a los 73 años de edad.
Sus hijos: Darío, Diego y Daiana; sus hermanos; su pareja Liliana; sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento » E». Jueves 18/09 de 07:00 a 14:30 Hs.
SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Jueves 18/09 a las 14:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Evita
Lugar de nacimiento: Blanca Grande
Actividad que desarrollaba: Jubilado