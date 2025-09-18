Maximiliano Wesner decretó un aumento de tasas municipales del 14,15%

“Sería imprudente no actualizar tasas en el marco del desfinanciamiento que afecta a distintas áreas«, destacaron desde el Municipio.

El intendente municipal Maximiliano Wesner, haciendo uso de las facultades que viene delegando desde hace años el Concejo Deliberante, decretó un aumento de tasas municipales del 14,15%.

Se informó este miércoles por la noche.

Los aumentos impactarán en la liquidación de la Tasa de Servicios Generales Urbanos, en conjunto con la Tasa de Protección Ciudadana y Defensa Civil, que vencen en el mes de octubre.

El el 14,15% de aumento es el resultado del índice inflacionario IPC nivel general publicado por el INDEC para el semestre marzo a agosto de 2025.

Asimismo, y en función que los valores aprobados en el mismo, rigen a partir del 1 de septiembre del año en curso. Se añade que se liquidará el retroactivo correspondiente al mes de septiembre de 2025 que corresponde al diferencial entre los nuevos valores y el liquidado para dicho mes oportunamente, en dos cuotas, durante los meses de octubre y noviembre del corriente.

“Sería imprudente no actualizar tasas en el marco del desfinanciamiento que afecta a distintas áreas. El Municipio sufre una caída de ingresos notoria vía coparticipación que se distribuye de acuerdo a nivel de actividad que continúa a la baja y una caída del derecho de explotación de cantera que ronda el 26%. En este contexto es necesario acompañar al menos la inflación, para no deteriorar la calidad de los servicios que prestamos actualmente y seguir acompañando a los olavarrienses a través del subsidio de transporte, la atención en salud y desarrollo social”, destacaron desde el ejecutivo municipal.

El incremento del 14,15% mencionado anteriormente rige para otros tributos y tasas municipales tales como la tasa de servicios generales rurales, el importe mínimo de la tasa de seguridad e higiene, marcas y señales, entre otras.

Por último se informa que se actualizan a partir del 1 de octubre los valores del estacionamiento medido, incrementándose el valor de la hora en Zona 1 a $450 y el de la Zona 2 a $ 225. También se incrementan el valor de los abonos mensuales y las multas por infracción al sistema de estacionamiento medido.

Valor abono mensual zona 1: $32.000. Valor abono mensual zona 2: $12.000.