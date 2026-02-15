Jorge Héctor Uriarte (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 14 de febrero de 2026 a los 76 años de edad.

Su esposa Margarita Oquiñena, sus hijas María Amalia y María Inés, sus hijos políticos Ramiro y Andrés, sus nietas Magdalena y Camila Suárez, y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «D», el domingo 15/02 de 09:00 a 11:00 horas. El responso se llevará a cabo en la capilla ardiente.

La inhumación será en el Crematorio Pinos de Paz. Día y hora a confirmar.

SE RUEGA NO ENVIAR FLORES









