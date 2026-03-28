Lilian Emilce García viuda de Filardo (Q.E.P.D.)

LilIAn Emilce Garcia vda de Filardo (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 27 de marzo de 2026 a los 86 años de edad. Sus hijos Renzo y Sergio, sus hijas políticas Marcela y Daniela, sus nietos Araceli y Ornella y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “C”, habilitándose la sala a partir de las 08:00 horas, realizándose el responso en la capilla ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el día sábado 28 de marzo de 2026 a las 14:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de barrio Pueblo Nuevo. Nacida en Olavarría. Jubilada docente y pensionada.