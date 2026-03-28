El CECO recibió una distinción por su aporte en memoria, verdad y justicia

En el marco de las actividades por los 50 años del golpe de Estado, el Centro de Empleados de Comercio de Olavarría (CECO) fue distinguido por el Municipio en reconocimiento a su labor vinculada a la memoria y los derechos humanos.

El reconocimiento destaca el compromiso sostenido de la institución en mantener viva la memoria sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.

En ese sentido, se remarcó que el gremio mercantil puso a disposición sus instalaciones para el funcionamiento de la primera sede local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Durante la misma jornada también fueron reconocidas otras organizaciones, entre ellas Suteba, AOMA, el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), por su participación y aporte en la construcción de memoria, verdad y justicia.