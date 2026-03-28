Bolívar: investigan un caso de abigeato en zona rural

La Región
Por En Linea Noticias 0

Personal del Comando de Prevención Rural de Bolívar, dependiente de la Coordinación de Seguridad Rural Olavarría, intervino ante un hecho de faena clandestina de un animal vacuno en un establecimiento rural de la vecina localidad.

Tras tomar conocimiento, se realizaron tareas de relevamiento en el lugar y consultas vecinales, iniciándose actuaciones con intervención de la fiscalía correspondiente.

El hecho es materia de investigación y continúan las diligencias para establecer su autoría.

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