Puerto Quequén: acordaron una suba del 19% para los fletes y levantaron el conflicto tras 15 días

Tras más de dos semanas de protestas que afectaron la operatoria en el Puerto Quequén, transportistas, acopiadores y entidades rurales alcanzaron un acuerdo para destrabar el conflicto por la tarifa de referencia para el transporte de granos.

La negociación se cerró este viernes en la sede del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, con participación de funcionarios provinciales encabezados por el director de Transporte de Cargas, Miguel Bettili, quienes mediaron en una mesa que buscó desactivar uno de los principales focos activos del reclamo en la provincia.

El entendimiento fijó una actualización del 16% en la tarifa de referencia para la zona de influencia del puerto y se sumó una reducción del 3% en gastos administrativos, lo que para los transportistas representa una mejora real del 19%. Con ese esquema se resolvió levantar la medida de fuerza.

El conflicto en Necochea había sido uno de los más complejos dentro de la protesta bonaerense, en un escenario marcado por diferencias entre cámaras transportistas, autoconvocados y sectores del agro. Mientras en otros puntos hubo acuerdos parciales, en Puerto Quequén persistían las tensiones por el porcentaje de recomposición reclamado frente al aumento de costos, en especial el combustible.

Durante las negociaciones también pesó el impacto económico de la paralización. Según se indicó, las demoras en la carga de buques habrían generado pérdidas estimadas en unos 450 millones de dólares, con embarcaciones que reorientaron operaciones hacia puertos de Brasil.

En el tramo final del conflicto, además, se habían registrado episodios de tensión entre representantes de ATCADE y grupos autoconvocados, en medio de acusaciones cruzadas y tras el incendio intencional de un camión en una playa de estacionamiento.

Con el acuerdo alcanzado, las partes esperaban la firma definitiva del acta y quedaba pendiente la respuesta de los transportistas autoconvocados que no participaron de la mesa de deliberación.