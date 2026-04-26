Llegó Boreal a Olavarría: se presenta oficialmente en Pourtau Renault

Imagenes Mauricio Latorre / En Línea Noticias

Renault lanzó en el mercado local el nuevo Boreal, un SUV premium que marca el ingreso de la automotriz en el segmento de los utilitarios deportivos grandes. El vehículo ya se encuentra en las instalaciones del concesionario oficial Renault Pourtau y tendrá su presentación formal este lunes 27 de abril.

El gerente local de la concesionaria, Marcelo Alvarez, destacó que se trata de un lanzamiento «muy importante para la marca» ya que incursiona en un segmento donde Renault no tenía presencia hasta el momento. «Es un vehículo muy tecnológico, tiene prestaciones que nos sorprendieron cuando las probamos en la presentación en Buenos Aires», señaló.

Tecnología y confort de vanguardia

El nuevo Renault Boreal incorpora la identidad global de la marca con un diseño de líneas marcadas y una estructura imponente. Entre sus principales características tecnológicas se encuentra el sistema multimedia openR link con Google integrado, que incluye Google Maps y Google Assistant, permitiendo el uso de aplicaciones directamente desde la pantalla del vehículo.

«Hoy tenés una computadora y una oficina dentro del auto», describió Alvarez, haciendo hincapié en el equipamiento que incluye un sistema de audio Harman Kardon con 9 parlantes y dos subwoofers, además de climatización bizona.

En cuanto a la seguridad, el modelo dispone de hasta 24 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), que incluyen alertas de distancia, sensores de punto ciego y alarmas sonoras para la apertura de puertas si se aproxima otro vehículo.

Prestaciones y habitabilidad

El SUV está diseñado para el confort familiar con un amplio espacio interior y un techo solar panorámico con apertura eléctrica. La capacidad de carga es otro de los puntos fuertes, alcanzando hasta 1.770 litros de capacidad de baúl.

Alvarez explicó que el vehículo apunta a un público diverso: «El cliente joven es el que más informado está y le gusta todo esto, y al cliente grande, si bien le gusta, le cuesta más entender los cambios, pero una vez que lo prueba no vuelve más a la caja manual».

Presentación oficial

La presentación oficial en Olavarría se realizará este lunes 27 en el salón de Renault Pourtau. Los interesados podrán conocer la unidad, recibir asesoramiento personalizado y consultar por las opciones de financiación disponibles para este nuevo modelo.

Ficha técnica: Renault Boreal