No Te Va Gustar vuelve a Olavarría para presentar su nuevo álbum

La banda uruguaya No Te Va Gustar se presentará este martes 28 de abril en Olavarría, en el marco de su gira internacional 2026. El show tendrá lugar en el Club Estudiantes, ubicado en Av. Del Valle y Lavalle, con una apertura de puertas programada para las 20:00 y el inicio del espectáculo a las 21:30.

Existe una gran expectativa por el regreso de la agrupación a la ciudad, donde presentarán oficialmente «Florece en el caos», su duodécimo álbum de estudio. Este nuevo trabajo discográfico, compuesto por 10 canciones, propone un sonido más áspero y profundamente rockero, marcando una nueva etapa artística para la banda. El disco fue grabado en su propio estudio, «Elefante Blanco», en Montevideo, bajo la producción de Nico Cotton.

Entre las canciones destacadas del nuevo material se encuentra «La noche de ayer», definida como el focus track del álbum, y «Todo mal», que cuenta con la participación de Andrés Ciro Martínez.

Información sobre entradas

Las entradas para el evento tienen un valor desde 70.000 pesos y se pueden adquirir de forma online a través de Articket o en puntos de venta físicos. En Olavarría, el punto de venta habilitado para entradas en efectivo es TecnoCentro (Rivadavia 3065).

Se informó que todas las entradas son nominales y los asistentes disponen de diversas opciones de pago, incluyendo promociones de hasta 4 cuotas sin interés con Banco Provincia y 3 cuotas sin interés con FAVA. Para solicitar entradas por discapacidad, los interesados deben comunicarse vía mail a [email protected].

La actual gira de la banda sucede al exitoso tour por sus 30 años de trayectoria, que recorrió 19 países y cerró con un estadio agotado en La Plata. Tras su paso por Argentina, la agrupación continuará su recorrido por Latinoamérica y Europa.